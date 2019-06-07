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07.06.2019,  
12:44
Текст:  Светлана Цыганкова

Анонс первого полета ударного "Охотника" не оставили без внимания в США

Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В США не оставили без внимания анонс первого полета новейшего российского ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник". Издание Popular Mechanics отметило его преимущества.

Фото: Минобороны России
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"Охотник" способен доставлять высокоточные бомбы на большие расстояния, отмечает автор статьи Кайл Мизоками. Скрытность позволяет ему преодолевать противовоздушную оборону противника. Остутствие кабины и систем жизнеобеспечения, необходимых пилоту, позволило конструкторам предусмотреть больше места для размещения топлива и боеприпасов. "Скрытный беспилотник будет выполнять опасные задания против хорошо защищенных целей", - пишет Мизоками. По его мнению, главной задачей боевого беспилотника станет уничтожение ПВО противника.

"Охотник", разработанный российским авиационным конструкторским бюро Сухого, выполнен по схеме "летающее крыло". Впервые российский беспилотник был замечен на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова в январе 2019 года.

Предполагается, что беспилотник впервые взлетит в июле или августе нынешнего года. По словам российских специалистов, первый полет продлится максимум несколько десятков минут.

В издании сообщается, что "Охотник" весит примерно 20 тонн, что немного больше, чем у двухмоторного многоцелевого истребителя Су-35. Не имея кабины и функций жизнеобеспечения, необходимых для летчика, он, вероятно, имеет большой внутренний отсек для оружия и топливных баков. Все это обеспечивает ему преимущество.

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