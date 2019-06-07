Более десяти львов сбежали из национального парка в ЮАР

Из всемирно известного заповедника Крюгера в ЮАР сбежали 14 львов. Группа хищников была замечена, бродящей около шахты в провинции Лимпопо, что вызвало серьезную обеспокоенность у местных чиновников, сообщает ABC News.

"Сотрудникам шахты Foskor и представителям общественности рекомендуется постоянно быть начеку", - предупредило правительство провинции.

Команда рейнджеров направилась за животными и намерена загнать их обратно в парк.

Национальный парк Крюгера является одним из крупнейших заповедников в Африке, его площадь составляет почти 18 квадратных километров.

Парк имеет высокие и мощные заграждения, и неясно, как львам удалось ускользнуть из него незамеченными. Известие о побеге львов появилось через день после того, как леопард убил двухлетнего мальчика в парке. Хищнику удалось проникнуть в огороженные помещения для персонала и напасть на ребенка, прежде чем он был застрелен рейнджерами.