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Экономика
07.06.2019 12:40
Текст: Ольга Игнатова

Когда возобновится чартерное авиасообщение с Египтом

Как только будут запущены чартерные рейсы между Россией и Египтом, продолжится предметное обсуждение поставок российской авиационной техники в Египет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Накануне глава Минпромторга встречался со своим египетским коллегой - министром торговли и промышленности Арабской Рес-публики Египет Амр Нассаром.

Фото: Pixabay
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По словам Мантурова, предмет поставок самолетов на вчерашней встрече не затрагивался. Но ранее достигнутые договоренности свидетельствуют о том, что как только будут запущены чартеры, начнутся и предметные переговоры по поставкам техники.

" Когда это конкретно случится, сказать тяжело, но рассчитываем, наверное, что в этом году", - приводит слова министра РИА Новости.

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