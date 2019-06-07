Как только будут запущены чартерные рейсы между Россией и Египтом, продолжится предметное обсуждение поставок российской авиационной техники в Египет.

Об этом журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Накануне глава Минпромторга встречался со своим египетским коллегой - министром торговли и промышленности Арабской Рес-публики Египет Амр Нассаром.

По словам Мантурова, предмет поставок самолетов на вчерашней встрече не затрагивался. Но ранее достигнутые договоренности свидетельствуют о том, что как только будут запущены чартеры, начнутся и предметные переговоры по поставкам техники.

" Когда это конкретно случится, сказать тяжело, но рассчитываем, наверное, что в этом году", - приводит слова министра РИА Новости.