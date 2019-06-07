Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни

При сахарном диабете могут возникать осложнения, которые серьезно угрожают жизни пациента. Так, диабет может спровоцировать срыв механизмов регуляции обмена веществ - кетоацидоз.

Одним из симптомов состояния является сухость во рту.

Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном. Он вызван недостаточной выработкой в гипофизе гормона вазопрессина.

- Если даже после обильного питья остается сухость во рту, стоит забеспокоиться, поскольку это может быть симптомом диабета, - подтвердила aif.ru врач-эндокринолог Тамара Гелашвили.

Как отметила эксперт, насторожиться стоит, если вы носите с собой бутылку с водой и постоянно ощущаете жажду - независимо от частоты приема жидкости. При этом вы не страдаете от жары, каких-либо травм, не занимаетесь спортом, у вас нет расстройств ЖКТ и вы не злоупотребляете алкоголем.

По словам Тамары Гелашвили, жажда также может наблюдаться из-за приема некоторых лекарств.

- Ряд отхаркивающих, мочегонных, антигистаминных препаратов, а также некоторые антибиотики и препараты для снижения артериального давления вызывают сухость во рту, - отметила врач.