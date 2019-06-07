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07.06.2019 14:25
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При сахарном диабете могут возникать осложнения, которые серьезно угрожают жизни пациента. Так, диабет может спровоцировать срыв механизмов регуляции обмена веществ - кетоацидоз.

Одним из симптомов состояния является сухость во рту.

Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном. Он вызван недостаточной выработкой в гипофизе гормона вазопрессина.

Фото: iStock
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- Если даже после обильного питья остается сухость во рту, стоит забеспокоиться, поскольку это может быть симптомом диабета, - подтвердила aif.ru врач-эндокринолог Тамара Гелашвили.

Как отметила эксперт, насторожиться стоит, если вы носите с собой бутылку с водой и постоянно ощущаете жажду - независимо от частоты приема жидкости. При этом вы не страдаете от жары, каких-либо травм, не занимаетесь спортом, у вас нет расстройств ЖКТ и вы не злоупотребляете алкоголем.

По словам Тамары Гелашвили, жажда также может наблюдаться из-за приема некоторых лекарств.

- Ряд отхаркивающих, мочегонных, антигистаминных препаратов, а также некоторые антибиотики и препараты для снижения артериального давления вызывают сухость во рту, - отметила врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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