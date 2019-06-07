Ученые выяснили, с какими продуктами человек съедает больше всего пластика

Не зря в мире начинают отказываться от применения одноразовой посуды. Чем больше производится пластиковых изделий, тем больше химии накапливается на планете.

Ведь это вещество не разлагается десятилетиями и даже сотни лет и склонно накапливаться везде, где только можно. В том числе - в организме человека.

Даже самый завзятый поборник здорового образа жизни, старающийся пить из фарфоровой посуды и есть ложечками из серебра, не застрахован от того, что он съест полиэтиленовый мусор. Дело в том, пишет журнал ES&T, что, как выяснили канадские ученые, человек вдыхает, выпивает или проглатывает свыше 75 тысяч микрочастиц пластика каждый год.

Единственный способ это остановить - производить меньше изделий из полимеров. Чтобы придти к таким выводам, ученые промониторили все научные работы, посвященные оценкам концентрации пластика в морской и речной рыбе, а также в тканях других представителей фауны и флоры, чьим мясом, плодами или семенами питается человек. Затем проанализировали типичное меню среднего американца и просчитали потенциальные источники полимерных частиц. В первую очередь микрочастицы пластика найдены в трех типах продуктов - морской рыбе, бутилированной воде и сахаре.

Во всех экосистемах идет рост числа полимерных частиц, предупреждают ученые, они скоро будут фактически во всех продуктах.