Цифровизация перевернет систему здравоохранения

Деловой климат в России в последнее время стал более благоприятным для бизнеса, рассказал "Российской газете" генеральный менеджер бизнес-подразделения общих препаратов и развивающихся рынков фармкомпании "Санофи" и вице-президент по Китаю и развивающимся рыгкам Оливье Шармей в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Я приезжаю на ПМЭФ много лет подряд и могу отметить существенные улучшения инвестиционного климата в России, - отметил Шармей. - Все встречи на форуме и его программа в целом очень прагматичны. В частности, встречи с органами власти проходили в очень конкретном ключе, обсуждались конкретные решения актуальных проблем".

Сейчас "Санофи" в России очень активно работает с государством, в приоритете задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в части улучшения демографической ситуации и повышения продолжительности жизни россиян до 80 лет и больше. На форуме компания "Санофи" подписала два документа: меморандум с Российским союзом промышленников и предпринимателей, направленный на укрепление здоровья работающего населения, и хартию о содействии развитию детского здоровья с Союзом педиатров России.

"Я также впечатлён дискуссией о цифровизации, она наверняка перевернёт все здравоохранение, - полагает Оливье Шармей. - Мы рады быть частью этого процесса. У цифровизации большой потенциал с точки зрения результата, который получает пациент, и с точки зрения улучшения всей системы здравоохранения в целом. Я вижу сильную волю российского руководства для того чтобы наращивать инвестиции в искусственный интеллект и другие части цифрового мира".