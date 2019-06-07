Датский участок "Северного потока - 2" построят за 5 недель

Строительство участка "Северный поток - 2" в Дании займет максимум пять недель, рассказал журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Реально самой работы в датском секторе - это максимум пять недель работы", - сказал Миллер. Такой срок будет выдержан при скорости укладки газопровода по 5,4 километра в сутки. Участок в Дании очень короткий - около 130 километров, пояснил Миллер. Кроме того, какое-то время потребуется для проведения пусконаладочных работ.

Оценивая перспективы получения разрешения на строительство в датских водах, Миллер сказал, что еще остается возможность ввести газопровод в 2019 году. Пока вопрос получения разрешения остается открытым, отметил он.

Глава "Газпрома" заверил, что все партнеры, которые были на форуме, подтверждают участие в проекте.