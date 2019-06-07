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07.06.2019 09:46
Рубрика: Общество

Дерматолог: Как защитить кожу в жару

На этой неделе в Москву пришла 30-градусная жара. Такая погода может быть опасна для людей с вегето-сосудистой дистонией, неустойчивым артериальным давлением, атеросклерозом сосудов головы, а также стенокардией и частыми приступами мигрени.

Фото: Pixabay
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Кроме того, находясь на улице, врачи советуют уделить внимание коже, а именно защищать ее. Врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова рассказала РИА Новости про уход за кожей при активном солнце.

В первую очередь, по словам врача, необходимо использовать защитный крем с UV-фильтрами, а из макияжа наносить на лицо минеральную пудру, которая защищает от негативного влияния окружающей среды.

Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты SPF30-50. Расулова добавила, что обновлять защитный слой необходимо каждый час и после каждого купания.

Чтобы вечером смыть солнцезащитный крем, советуют использовать гидрофильное масло, гель или пенку. После на кожу нужно нанести тоник, который нормализует ph кожи. Заключительный этап - это нанесение крема по типу кожи.

Общество Здоровье РГ-Фото
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