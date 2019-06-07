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Еще один удар. Со смартфонов Huawei исчезнет WhatsApp

07.06.2019,  
14:34
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Facebook запретила устанавливать свои фирменные приложения на смартфоны производства Huawei.

Владельцы смартфонов Huawei и Honor, уже установившие приложения Facebook, Instagram и WhatsApp, смогут обновлять их и дальше, однако на новых устройствах этих программ уже не будет в списке предустановленных, сообщает Reuters.

Соглашение о предустановке приложений - не редкий случай на рынке. Часто производители смартфонов договариваются с социальными сетями и другими онлайн-сервисами о том, что их приложения будут присутствовать в смартфонах "из коробки".

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В числе приложений, которые предустанавливаются на смартфоны Huawei - Twitter и Booking.com. Останутся ли они в числе предустановленных, неизвестно. В Huawei ситуацию не комментируют.

Напомним, что ранее от сотрудничества с Huawei отказалась компания Google. Это приведет к тому, что новые смартфоны компании будут выпускаться без предустановленных сервисов Google, включая Play Market. Поэтому владельцам новых моделей Huawei и Honor придется искать альтернативные способы установки WhatsApp, Facebook и других приложений.

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