Еще один удар. Со смартфонов Huawei исчезнет WhatsApp

Facebook запретила устанавливать свои фирменные приложения на смартфоны производства Huawei.

Владельцы смартфонов Huawei и Honor, уже установившие приложения Facebook, Instagram и WhatsApp, смогут обновлять их и дальше, однако на новых устройствах этих программ уже не будет в списке предустановленных, сообщает Reuters.

Соглашение о предустановке приложений - не редкий случай на рынке. Часто производители смартфонов договариваются с социальными сетями и другими онлайн-сервисами о том, что их приложения будут присутствовать в смартфонах "из коробки".

В числе приложений, которые предустанавливаются на смартфоны Huawei - Twitter и Booking.com. Останутся ли они в числе предустановленных, неизвестно. В Huawei ситуацию не комментируют.

Напомним, что ранее от сотрудничества с Huawei отказалась компания Google. Это приведет к тому, что новые смартфоны компании будут выпускаться без предустановленных сервисов Google, включая Play Market. Поэтому владельцам новых моделей Huawei и Honor придется искать альтернативные способы установки WhatsApp, Facebook и других приложений.