Генконсульство в Марселе прокомментировало сообщения о "шпионе" из РФ

В генеральном консульстве РФ в Марселе назвали грязной инсинуацией распространенную информацию о "российском шпионе" во французском издании Le Monde. "Это грязная инсинуация, мы не комментируем", - заявил представитель российского диппредставительства, которого цитирует РИА Новости.

Ранее газета Le Monde написала о разоблаченном "российском шпионе" по имени Сергей Желтиков, который якобы в разное время занимал дипломатические посты в Швейцарии и во Франции. Так, в 2016 году он исполнял обязанности вице-консула в Марселе. Вычислить шпиона швейцарским спецслужбам, как пишут журналисты, помогли сотрудники французской контрразведки.

В Швейцарии Желтикова подозревают в связях с Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцу, которых в октябре 2018 года власти Нидерландов и США обвинили в подготовке хакерских атак, в частности, на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).