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07.06.2019 14:55
Рубрика: Экономика

Глава Федеральной кадастровой палаты оценил эффект от "дачной амнистии"

Текст: Екатерина Ясакова
Видео: Алексей Петров, Александр Шансков

Продление "дачной амнистии" может коснуться одного миллиона человек. Амнистия предполагает упрощенный порядок регистрации права на объекты недвижимости на дачном участке.

Продление "дачной амнистии" - разумное решение, которое позволит тысячам людей в упрощенном порядке зарегистрировать права на объекты недвижимости. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме "Российской газете" рассказал руководитель Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Дачная амнистия действовала с 2006 года. С этого времени более 13 миллионов человек воспользовались возможностью. Продление принесет положительный эффект. Мы не можем обязать человека встать на кадастровый учет и не можем зарегистрировать его недвижимость, но в наших силах предоставить ему упрощенную модель", - сказал Парвиз Тухтасунов.

Переходный период закончился 1 февраля 2019 года. Сейчас действует уведомительный характер. Если человек решил построить на своем участке дом или баню, он должен обратиться в органы местного самоуправления, подать уведомление, после подать уведомление об окончании работ. Орган самоуправления сам отправляет документы на регистрацию. 

"Порядок уведомительный, а не заявительный", - заключил Парвиз Тухтасунов.

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