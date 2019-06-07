Глава Федеральной кадастровой палаты оценил эффект от "дачной амнистии"

Продление "дачной амнистии" может коснуться одного миллиона человек. Амнистия предполагает упрощенный порядок регистрации права на объекты недвижимости на дачном участке.

Продление "дачной амнистии" - разумное решение, которое позволит тысячам людей в упрощенном порядке зарегистрировать права на объекты недвижимости. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме "Российской газете" рассказал руководитель Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

"Дачная амнистия действовала с 2006 года. С этого времени более 13 миллионов человек воспользовались возможностью. Продление принесет положительный эффект. Мы не можем обязать человека встать на кадастровый учет и не можем зарегистрировать его недвижимость, но в наших силах предоставить ему упрощенную модель", - сказал Парвиз Тухтасунов.

Переходный период закончился 1 февраля 2019 года. Сейчас действует уведомительный характер. Если человек решил построить на своем участке дом или баню, он должен обратиться в органы местного самоуправления, подать уведомление, после подать уведомление об окончании работ. Орган самоуправления сам отправляет документы на регистрацию.

"Порядок уведомительный, а не заявительный", - заключил Парвиз Тухтасунов.