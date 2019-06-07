Хуситы уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

📷✈️ #الحديدة: صور من بقايا حطام طائرة #MQ9 الأمريكية التي تم إسقاطها ليل الأمس بواسطة الدفاعات الجوية فوق قرية زعفران بـ #الساحل_الغربي.#اليمن #Yemen #أعيادنا_جبهاتنا #العدوان_يخرق_اتفاق_السويد pic.twitter.com/3Z8EowyxlC— المركز الإعلامي لأنصار الله (@AnsarAllahMC) 7 июня 2019 г.
Пока неизвестно, какое средство противоздушной обороны использовали повстанцы. Ранее для уничтожения воздушных целей они задействовали смонтированные на автомобилях самодельные установки, предназначенные для запуска авиационных ракет Р-27Т и Р-73 российского производства. Их приобрели еще до начала гражданской войны для находившихся на вооружении йеменских ВВС самолетов МиГ-29.
Оборудованные специальными прицелами с тепловизионными каналами, они стали эффективным оружием против пилотируемой и беспилотной авиации.
Некоторые эксперты считают, что и в предыдущий раз именно такая установка ПВО "приземлила" MQ-9, который занимался разведкой объектов на территории йеменской столицы - Саны.
Также на этой неделе стало известно, что хуситам удалось уничтожить беспилотный разведывательный вертолет S-100, принадлежащий вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов.