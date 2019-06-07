Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.06.2019,  
17:37
Текст:  Николай Грищенко

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море. Только благодаря профессионализму российских моряков, которые совершили экстренное маневрирование, удалось избежать столкновения крейсера Chancellorsville и большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов".

Фото: Минобороны России
Таинственный пуск: в США озадачены испытаниями российской противоракеты

Опубликованные в Twitter кадры сняты одним из членов команды американского ракетного крейсера. На них можно увидеть окончание инцидента, когда корабли идут параллельным курсом на расстоянии нескольких метров друг от друга. Кроме того, американская журналистка Барбара Старр разместила на своей странице снимок, сделанный с борта патрульного самолета P-8A Poseidon. На нем можно увидеть, что на водной глади моря остался след от российского корабля, который был вынужден совершить экстренный разворот.

Напомним, что сегодня в 6:35 по московскому времени при движении параллельными курсами отряда российских кораблей и американской авианосной ударной группы ракетный крейсер Chancellorsville внезапно изменил маршрут. Американец пересек путь кораблю "Адмирал Виноградов", произошло это в 50 метрах от российского БПК. Командование Тихоокеанского флота России заявило протест руководству авианосной ударной группы ВМС США.

Отметим, американские военные моряки "прославились" низким уровнем подготовки, что привело к многочисленным инцидентам с гибелью матросов. В июне 2017 года эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal у берегов Японии, в результате происшествия погибли семь американских моряков. Спустя два месяца эсминец John S. McCain столкнулся в Южно-Китайском море с танкером Alnic MC, боевой корабль получил серьезные повреждения, пострадали пять моряков, еще десять пропали без вести. А в декабре все тот же Fitzgerald получил дополнительные повреждения при погрузке на транспортное судно MV Transshelf.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР 09:32
Таинственный пуск: в США озадачены испытаниями российской противоракеты 06.06.2019
США испытали гиперзвуковую электропушку 06.06.2019
видео
Террористы попытались уничтожить сирийский Т-55АМВ: что из этого вышло 06.06.2019
Ложь сирийских боевиков: зачем они хвалятся уничтожением САУ "Акация" 05.06.2019
ВМФ России
Новая подводная лодка "Казань" выйдет в море в июле 2019 года 06.06.2019
Новые ракетные корабли поступят на вооружение армии в ближайшее время 05.06.2019