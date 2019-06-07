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Internet Explorer перестанет работать после обновления Windows 10

07.06.2019,  
19:44
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обновления для Windows 10 могут "сломать" работу браузера Internet Explorer. Веб-обозреватель перестанет запускаться в том случае, если поиск по умолчанию не установлен или же установлен неверно, пишет Bleeping Computer.

По данным издания, ошибка проявляется в Windows 10 (сборки 1809, 1803, 1709, 1703, 1607), а также Windows 10 Enterprise LTSC 2019 и 2016, Windows Server 2019 и Windows Server 2016.

Отмечается, что Internet Explorer не является популярным браузером, однако на предприятиях он может использоваться для работы с устаревшими приложениями.

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Bleeping Computer также приводит инструкцию по решению проблемы. Необходимо открыть командную строку "Пуск - cmd", затем ввести команду C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" http://microsoft.com. После этого, когда браузер откроется, выбрать в настройках меню управления дополнениями (Manage add-ons). В левой части открывшегося окна будет пункт выбора провайдера поиска (Find more search providers).

При нажатии откроется новое окно, где можно будет выбрать поиск. Напротив предпочитаемого поискового сервиса выбрать "Добавить" (Add) и нажать кнопку "Обновить" (Upgrade).

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