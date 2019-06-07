Инвестициям нужна защита

Глобальные фармацевтические компании вкладывают миллиардные инвестиции в создание инновационных лекарств, которые способы победить самые тяжелые и пока еще неизлечимые заболевания.

В поиске новых молекул они сотрудничают с ведущими учеными разных стран. О том, как складываются научные коллаборации с российскими исследовательскими медицинским центрами ​ и перспективными стартапами, в видеостудии "Российской газеты" на ПМЭФ-2019 рассказал старший вице-президент, руководитель по регуляторным вопросам, дивизион Pharmaceuticals компании Bayer AG Макс Вегнер.

Один из партнёров Bayer AG в России - ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России. "Мы проводим совместное доклинические исследование в области лёгочной артериальной гипертензии, - отметил Вегнер. - Это очень опасное заболевание, оно уносит жизни многих людей. Центр Алмазова разработал доклиническую модель, которая поможет нам провести исследования молекулы для лечения этой болезни".

Компания Bayer ведет такие проекты, как Grants4Apps и CoLaborator, в рамках которых компания поддерживает российские научные коллективы из таких областей, как разработка искусственного интеллекта, телеметрия и так далее. Это именно те технологии, которые интересны. В будущем они будут важны для лечения пациентов, для обеспечения доступа к нужным препаратам, помогут сделать жизнь лучше. Bayer поддерживает их на всех этапах развития и позволяет им выстроить жизнеспособную бизнес-модель.

Макс Вегнер подчеркнул, что для роста инвестиций в фармацевтическую отрасль крайне важна надежная защита прав на интеллектуальную собственность компаний. "В тех странах, где слабая защита прав на интеллектуальную собственность, мы видим спад инвестиций, - рассказал Вегнер. - Неэффективная защита патентных прав может влиять на инвестиционную стратегию компаний". Как полагает эксперт, необходимо найти баланс между эффективными инвестициями и защитой интеллектуальных прав. Подобная безопасная среда является базой для дальнейшего развития.