Инвестициям нужна защита

В поиске новых молекул они сотрудничают с ведущими учеными разных стран. О том, как складываются научные коллаборации с российскими исследовательскими медицинским центрами и перспективными стартапами, в видеостудии "Российской газеты" на ПМЭФ-2019 рассказал старший вице-президент, руководитель по регуляторным вопросам, дивизион Pharmaceuticals компании Bayer AG Макс Вегнер.
Один из партнёров Bayer AG в России - ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России. "Мы проводим совместное доклинические исследование в области лёгочной артериальной гипертензии, - отметил Вегнер. - Это очень опасное заболевание, оно уносит жизни многих людей. Центр Алмазова разработал доклиническую модель, которая поможет нам провести исследования молекулы для лечения этой болезни".
Компания Bayer ведет такие проекты, как Grants4Apps и CoLaborator, в рамках которых компания поддерживает российские научные коллективы из таких областей, как разработка искусственного интеллекта, телеметрия и так далее. Это именно те технологии, которые интересны. В будущем они будут важны для лечения пациентов, для обеспечения доступа к нужным препаратам, помогут сделать жизнь лучше. Bayer поддерживает их на всех этапах развития и позволяет им выстроить жизнеспособную бизнес-модель.
Макс Вегнер подчеркнул, что для роста инвестиций в фармацевтическую отрасль крайне важна надежная защита прав на интеллектуальную собственность компаний. "В тех странах, где слабая защита прав на интеллектуальную собственность, мы видим спад инвестиций, - рассказал Вегнер. - Неэффективная защита патентных прав может влиять на инвестиционную стратегию компаний". Как полагает эксперт, необходимо найти баланс между эффективными инвестициями и защитой интеллектуальных прав. Подобная безопасная среда является базой для дальнейшего развития.
Службы занятости начнут предоставлять новые услуги
Роструд меняет концепцию работы служб занятости населения. Об этом рассказал "РГ" на замглавы ведомства Денис Васильев. "Мы предлагаем сделать более прозрачную систему за счет внедрения новых услуг", - добавил он
Президент поставил задачу вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни
Россия должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям качества жизни и благополучия граждан. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Эксперт дал прогноз по ценам на красную икру нового улова
Лососевый коллапс 2017 года, когда цены на красную икру пробили отметку в 5000 рублей за килограмм, эксперты исключают. Самая дорогая икра попадет на прилавки не раньше августа и будет стоить не выше 3000 рублей за килограмм
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Большинство предпринимателей развращенны льготами и субсидиями, а причина их отказа инвестировать средства внутри страны - нигилизм. Такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов
Волин рассказал об успехах при переходе на цифру на третьем этапе
После старта третьего этапа перехода на цифровое вещание только 50 человек обратились за помощью на горячую линию. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
Жаров: Пиратские ресурсы после блокировки потеряли от 50 до 90% рекламы
Пиратские ресурсы после блокировки теряли от 50 до 90 процентов рекламы. Такие данные озвучил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на форуме в Санкт-Петербурге
Минпромторг: Комиссии за эквайринг будут снижены
Ретейлеры непременно договорятся с банками о комиссиях за эквайринг, уверен замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Также он не видит препятствий, чтобы узаконить интернет-торговлю алкоголем
Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть
Рост спроса на нефть в мире из-за торговых войн может замедлиться в текущем году до 1 миллиона баррелей в сутки и менее, заявил глава Минэнерго Александр Новак. "Это серьезный фактор неопределенности", - добавил он