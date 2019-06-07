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Экономика
07.06.2019 15:58
Текст: Татьяна Батенева, Евгения Носкова
Видео: Алексей Петров, Александр Шансков

Инвестициям нужна защита

Глобальные фармацевтические компании вкладывают миллиардные инвестиции в создание инновационных лекарств, которые способы победить самые тяжелые и пока еще неизлечимые заболевания.

В поиске новых молекул они сотрудничают с ведущими учеными разных стран. О том, как складываются научные коллаборации с российскими исследовательскими медицинским центрами ​ и перспективными стартапами, в видеостудии "Российской газеты" на ПМЭФ-2019 рассказал старший вице-президент, руководитель по регуляторным вопросам, дивизион Pharmaceuticals компании Bayer AG Макс Вегнер.

Один из партнёров Bayer AG в России - ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России. "Мы проводим совместное доклинические исследование в области лёгочной артериальной гипертензии, - отметил Вегнер. - Это очень опасное заболевание, оно уносит жизни многих людей. Центр Алмазова разработал доклиническую модель, которая поможет нам провести исследования молекулы для лечения этой болезни".

Фото: Сергей Михеев
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Компания Bayer ведет такие проекты, как Grants4Apps и CoLaborator, в рамках которых компания поддерживает российские научные коллективы из таких областей, как разработка искусственного интеллекта, телеметрия и так далее. Это именно те технологии, которые интересны. В будущем они будут важны для лечения пациентов, для обеспечения доступа к нужным препаратам, помогут сделать жизнь лучше. Bayer поддерживает их на всех этапах развития и позволяет им выстроить жизнеспособную бизнес-модель.

Макс Вегнер подчеркнул, что для роста инвестиций в фармацевтическую отрасль крайне важна надежная защита прав на интеллектуальную собственность компаний. "В тех странах, где слабая защита прав на интеллектуальную собственность, мы видим спад инвестиций, - рассказал Вегнер. - Неэффективная защита патентных прав может влиять на инвестиционную стратегию компаний". Как полагает эксперт, необходимо найти баланс между эффективными инвестициями и защитой интеллектуальных прав. Подобная безопасная среда является базой для дальнейшего развития.

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