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07.06.2019 23:59
Рубрика: Спорт

Испанцы разгромили в гостях Фарерские острова

Текст: Артур Нанян

В Европе состоялись очередные матчи отборочного цикла Евро-2020. В одном из них сборная Испании обыграла на выезде Фарерские острова - 4:1.

У гостей отличились Серхио Рамос, Хесус Навас, Хосе Луис Гайа, еще один мяч в свои ворота отправил футболист Фарерских островов. Выиграв в третьей встрече подряд, "красная фурия" продолжает уверенно лидировать в группе "F", опережая на два очка шведов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Самый неожиданный результат пятницы был зафиксирован в поединке Украины с Сербией. Команда Андрея Шевченко разгромила соперника со счетом 5:0. Также в этой группе сыграли Литва с Люксембургом. Встреча завершилась ничьей 1:1.

В остальных пятничных матчах были зафиксированы следующие результаты: Грузия - Гибралтар - 3:0, Дания - Ирландия - 1:1, Северная Македония - Польша - 0:1, Чехия - Болгария - 2:1, Швеция - Мальта - 3:0, Черногория - Косово - 1:1, Норвегия - Румыния - 2:2, Латвия - Израиль - 0:3, Австрия - Словения - 1:0.

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