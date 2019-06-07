Юрий Чайка назвал причину давления на бизнес

Глава надзорного ведомства на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о том, что давление на бизнес продолжится, если не наделить прокуроров дополнительными полномочиями.

Он объяснил, что речь идет об усилении роли прокуратуры и в частности о предложении, чтобы уголовные дела в отношении спецсубъектов, в том числе, следователей, расследовались прокурорами. По словам Чайки, сейчас сложилась ситуация, когда один следователь незаконно возбуждает дело против бизнесмена, а другой следователь расследует нарушение закона, то срабатывает солидарность.

По данным Генпрокурора с 2016 года не было возбуждено ни одного уголовного дела на следователей, хотя прокуроры ежегодно отменяют до 20 тысяч постановлений о возбуждении уголовных дел против бизнесменов. А в прошлом году было отменено 200 постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении бизнес-сообществ.

Поэтому, как подытожил Юрий Чайка, давление на бизнес будет существовать, "пока следователь будет чувствовать себя независимым и неуязвимым".