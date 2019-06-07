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07.06.2019 14:53
Рубрика: Власть

Юрий Чайка назвал причину давления на бизнес

Текст: Иван Егоров

Глава надзорного ведомства на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о том, что давление на бизнес продолжится, если не наделить прокуроров дополнительными полномочиями.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Он объяснил, что речь идет об усилении роли прокуратуры и в частности о предложении, чтобы уголовные дела в отношении спецсубъектов, в том числе, следователей, расследовались прокурорами. По словам Чайки, сейчас сложилась ситуация, когда один следователь незаконно возбуждает дело против бизнесмена, а другой следователь расследует нарушение закона, то срабатывает солидарность.

По данным Генпрокурора с 2016 года не было возбуждено ни одного уголовного дела на следователей, хотя прокуроры ежегодно отменяют до 20 тысяч постановлений о возбуждении уголовных дел против бизнесменов. А в прошлом году было отменено 200 постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении бизнес-сообществ.

Поэтому, как подытожил Юрий Чайка, давление на бизнес будет существовать, "пока следователь будет чувствовать себя независимым и неуязвимым".

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура
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