К концу года акцизные ставки на табак и алкоголь будут выравнены

До конца года коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подготовит решения по внедрению единой системы прослеживаемости товаров на уровне ЕАЭС. Об этом "РГ" рассказал председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы осуществляем ее оцифровку и делаем комплексную программу, которая состоит из трех частей. Первая - это прослеживаемость товаров, вторая - прослеживаемость групп грузов и третья - документальная прослеживаемость. Наша задача состоит в создании экосистемы на пять стран, чтобы в онлайн-режиме все соответствующие службы имели бы объективную информацию на данный момент времени, где находится товар. Мы провели пилотные проекты, в частности "Россия-Казахстан", с навешиванием электронных пломб с тем, чтобы выявить недостатки и плюсы этой системы, доработать ее и предложить масштабировать ее на пять стран. Сейчас основная задача - показать, какие выгоды получит бизнес, в частности, легкое оформление документов, быстрое прохождение таможенных процедур. По итогам пилота мы готовим решения для межправсовета и до конца этого года мы серьезно продвинемся", - заверил Тигран Саркисян.

Он также рассказал, что к концу этого года будут выравнены акцизные ставки на табачную продукцию во всех странах-участницах ЕАЭС. Сейчас рост нелегальной табачной продукции из стран ЕАЭС в Россию остается одной их самых острых проблем на территории союза.

"Мы пришли к согласию по этому вопросу, переговоры длились очень долго, сейчас подготовлено соглашение, оно прошло внутригосударственные процедуры согласования. Я надеюсь, что до конца года это соглашение вступит в силу, где будут установлены уже гармонизированные принципы и ставки по акцизам на алкоголь и табак", - отметил глава коллегии ЕЭК.