"Мы осуществляем ее оцифровку и делаем комплексную программу, которая состоит из трех частей. Первая - это прослеживаемость товаров, вторая - прослеживаемость групп грузов и третья - документальная прослеживаемость. Наша задача состоит в создании экосистемы на пять стран, чтобы в онлайн-режиме все соответствующие службы имели бы объективную информацию на данный момент времени, где находится товар. Мы провели пилотные проекты, в частности "Россия-Казахстан", с навешиванием электронных пломб с тем, чтобы выявить недостатки и плюсы этой системы, доработать ее и предложить масштабировать ее на пять стран. Сейчас основная задача - показать, какие выгоды получит бизнес, в частности, легкое оформление документов, быстрое прохождение таможенных процедур. По итогам пилота мы готовим решения для межправсовета и до конца этого года мы серьезно продвинемся", - заверил Тигран Саркисян.
Он также рассказал, что к концу этого года будут выравнены акцизные ставки на табачную продукцию во всех странах-участницах ЕАЭС. Сейчас рост нелегальной табачной продукции из стран ЕАЭС в Россию остается одной их самых острых проблем на территории союза.
"Мы пришли к согласию по этому вопросу, переговоры длились очень долго, сейчас подготовлено соглашение, оно прошло внутригосударственные процедуры согласования. Я надеюсь, что до конца года это соглашение вступит в силу, где будут установлены уже гармонизированные принципы и ставки по акцизам на алкоголь и табак", - отметил глава коллегии ЕЭК.
К концу года акцизные ставки на табак и алкоголь будут выравнены
До конца года коллегия Евразийской экономической комиссии подготовит решения по внедрению единой системы прослеживаемости товаров на уровне ЕАЭС. Об этом "РГ" рассказал председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян
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