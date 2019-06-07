Вузы в этом году будут принимать целевиков по новым правилам. Прежние, действовавшие с 2013 года, отменены. Теперь абитуриенты должны сами найти заказчика своего обучения, проходить у него практику и вернуться с дипломом на работу. Нарушишь условия договора - возмещай вузу расходы на свою учебу. Если учесть, что год в среднем стоит 200 тысяч рублей, то за четыре года бакалавриата получается 800 тысяч.

Если условия договора нарушит работодатель - то деньги вузу заплатит он, плюс среднюю зарплату за три месяца своему целевику. В мае 2019 года правительство утвердило долю мест, которые могут быть отданы под целевую квоту. Этот процент для разных направлений разный. Например, на специальностях "агрономия" , "филология", "лингвистика" и других целевики получат 10 процентов всех бюджетных мест, на "приборостроении" 20 процентов мест, на "радиотехнике" - 30, а на "хореографическом искусстве и исполнительстве", "народном пении" - ровно половину. На "специальных системах жизнеобеспечения" процент целевиков будет доходить до 60. В специалитете есть направления подготовки, где абсолютно все студенты будут целевиками. Это, допустим, специальность "противодействие техническим разведкам".

У абитуриентов остались считанные дни, чтобы успеть получить целевое направление и поступить в вуз по особой квоте вне конкурса.

1. Кто может дать направление?

Федеральные государственные органы, органы госвласти в регионах, органы местного самоуправления (иными словами, это министерства и ведомства разного уровня), государственные и муниципальные учреждения - больницы, поликлиники, театры, архивы, а также унитарные предприятия, государственные корпорации, государственные компании.

Могут дать направления оборонно-промышленные организации, включенные в особый реестр. Имеют право заказать для себя обучение целевиков акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в доверительном управлении государственной корпорации и некоторые другие организации.

2. На какие специальности могут дать направление абитуриенту?

Список очень большой - в нем несколько десятков названий. Время от времени он уточняется и обновляется. В этом году туда добавились в бакалавриате "геология", "география", "химия", "психология", "зарубежное регионоведение", "международные отношения", "социологические науки" и другие. В специалитете список тоже внушительный. В этом году туда добавились "фундаментальная математика и механика", "правоохранительная деятельность".

3. Куда идти за направлением?

Вот это самый сложный вопрос. Придется посидеть в интернете. Ищем либо ведомство, которое отвечает за выбранную сферу деятельности, либо крупное предприятие, корпорацию, где вы потенциально готовы работать. Там ищем управление или департамент кадров, пишем или звоним по телефону.

Если вы живете в Москве и хотите стать врачом, надо отправить онлайн заявку в Департамент здравоохранения столицы, потом представить в Управление кадровой политики и образования свои документы, в том числе оценочный лист, где собрана информация обо всех достижениях. Прием документов идет с 13 мая по 13 июня. Готовы работать в нефтегазовой отрасли? Направление может дать "Газпром". У него 17 вузов-партнеров. Направление в Физтех (МФТИ) могут дать ФГУП ЦНИИМаш, РКК "Энергия", Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ). Прием заявлений в ЦАГИ от потенциальных целевиков начинается с 1 февраля. Отличники после второго семестра будут получать добавку к стипендии 5 тысяч рублей в месяц.

Хотите стать целевиком в МГЮА им.Кутафина? Москвичам надо обратиться в прокуратуру Москвы, ребятам из регионов - в прокуратуры своих регионов. Предварительная запись в кандидаты начинается в феврале. С каждым кандидатом в целевики представители прокуратуры встречаются лично.

4. Какие документы нужны для того, чтобы получить целевое направление?

Личные документы, дипломы об участии в различных конкурсах и олимпиадах, справку из школы об успеваемости. Обычно работодатели хотят, чтобы кандидат учился на 4 и 5. Итоги ЕГЭ можно принести позднее. Иногда ведомства просят характеристику из школы.

5. Можно ли поступить в МГУ по целевому направлению?

Да. Но таких студентов там - единицы. В МГУ в списках зачисленных целевиков есть те, кому дало направление Правительство Северной Осетии Алании, Правительство Брянской области, администрация Липецкой области, Правительство Республики Алтай, лично глава одного из регионов… На юридическом факультете есть ребята с целевыми направлениями от Генпрокуратуры.

6. Сколько целевиков возьмут вузы

Эта информация открыта и есть на сайте каждого вуза. В МИФИ, например, в этом году примут 78 человек в бакалавриат и специалитет. Есть места для целевиков в Вышке - больше 200. МГЛУ возьмет 70 целевиков в бакалавриат и магистратуру. МГИМО выделит для целевиков 34 места. Юридическая академия им. Кутафина (включая филиалы) примет 94 целевика в бакалавриат и 75 в специалитет.