Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики

Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.

Начнем с чеснока. Как сообщает aif.ru, он хорош в профилактике простудных заболеваний, укреплении иммунитета, профилактике артрита и артроза. Он противопоказан женщинам в период лактации, больным эпилепсией и людям с заболеваниями кишечно-желудочного тракта.

Редька - натуральное противопростудное и отхаркивающее средство, подходит для обработки ран. Ее не рекомендуется принимать при язве и гастрите. При таких же заболеваниях не рекомендуется есть клюкву, а вот попробовать полечить мочеполовые инфекции и обработать раны ягодой можно.

Калина будет полезна при пневмонии, бронхите, ангине, угревой сыпи и фурункулезе. Не подойдет ягода тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, тромбофлебит и беременным.

Хрен пригодится в борьбе с ревматизмом, подагрой, воспалением мочевой системы, простудой, ангиной. Не рекомендован при острых воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта, беременности в послеоперационный период.

Горчица, оказывается, может справиться с зубной болью, заболеваниями печени и желчного пузыря, простудой и склерозом сосудов. Рекомендована гипертоникам. При туберкулезе и заболевании почек противопоказана.