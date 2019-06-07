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07.06.2019 19:15
Рубрика: Спорт

КДК установил факт сговора в матче 3-й лиги чемпионата России по футболу

Текст: Сергей Литвинов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) установил факт сговора в матче третьего по силе дивизиона страны (ПФЛ) между "Чайкой" и "Черноморцем", завершившимся победой хозяев со счетом 3:1.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Чайка" конкурировала с краснодарским "Урожаем" за победу в зоне "Юг" ПФЛ и, соответственно, выход во второй по рангу дивизион чемпионата страны (ФНЛ). В итоге на повышение пошла именно "Чайка".

Как заявил глава КДК Артур Григорьянц, генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко и наставник "Черноморца" Хазрет Дышеков пытались незаконно повлиять на исход встречи "Чайки" с "Черноморцем". Предполагается, что Градиленко предложил Дышекову 500 тысяч рублей за победу, но футболисты "Черноморца" Иван Юдин, Анатолий Пуляев и Станислав Резников практически сдали игру. И это вызвало недовольство их партнеров по команде.

Григорьянц подчеркнул, что за оказание влияния на официальное лицо клуба КДК РФС отстранил Градиленко от футбольной деятельности на год. Дисквалификацию на три года получили Пуляев, Юдин и Резников. При этом, по словам Григорьянца, результат матча не будет аннулирован, потому что проверка в отношении участников все еще не закончена.

Спорт Футбол Чемпионат России Чемпионат России по футболу - 2018/2019
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