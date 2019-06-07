В Эстонии нашли спрятанный в снаряде клад Российской империи

В Эстонии военные саперы нашли в артиллерийском снаряде бумажные ассигнации Российской империи, выпущенные с 1898 по 1910 год. Всего было различных купюр на сумму 5100 рублей. Банкноты были завернуты в газету 1900 года.

Как сообщает телеканал ERR, клад был обнаружен во время земляных работ в деревне Хельмкюла волости Ляэнеранна. Саперы идентифицировали находку как 150-мм артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны.

Военнослужащие отвезли взрывоопасный предмет на ликвидацию, но в процессе выяснилось, что внутри снаряда вместо взрывчатого вещества хранились деньги.

По словам директора департамента охраны памятников старины в сфере археологии Уллы Кадакас, обнаруженные в снаряде банкноты были специально спрятаны в нем от потенциальной угрозы. Она выразила надежду, что местные жители вместе с музеями региона займутся выяснением истории находки.