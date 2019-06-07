Косачев: Запад заинтересован в сохранении диспропорций в свою пользу

Тогда речь шла об угрозах миру из-за однополярной модели безопасности, сегодня российский президент говорил о кризисе глобальной однополярной экономической модели. Причём провёл прямую связь между этими явлениями. Поэтому выстраивается логика, затрагивающая все сферы человеческой жизни, от безопасности до экологии и образования: искусственно, в том числе - силой, удерживаемое и увеличиваемое неравенство между развитыми странами и остальным миром стали не просто тормозом мирового развития, но источником угроз и конфликтов.
Безусловно, в "петербургском экономическом манифесте" Путина прежде всего на Западе увидят вызов и угрозу, поскольку она таит в себе потенциал глобальной экономической деколонизации, сравнимой с политической деколонизацией второй половины прошлого века, вдохновителем которой также была наша страна. И сегодня ее президент также выступил своего рода защитником всемирных "униженных и оскорбленных", а потому я бы считал адресатом скорее их, а не Запад, как может показаться на первый взгляд.
На самом деле Запад вряд ли будет меняться сам, без давления внешних обстоятельств, поскольку он заинтересован в сохранении глобальных диспропорций в свою пользу. Но вот это давление внешних обстоятельств - ни что иное, как голос мирового сообщества, которое должно сплотиться и отстаивать свой шанс на развитие и достойную жизнь.
Не подачки в виде помощи за политическую лояльность и "правильное" голосование в ООН, а равные шансы, доступ к технологиям, прекращение силового диктата, репрессий, с которыми сегодня столкнулся тот же "Северный поток 2" - вот что нужно миру, чтобы развиваться гармонично. И, полагаю, в мире Путина на этот раз услышат.
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