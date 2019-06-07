Лукашенко призвал активизировать продажу белорусской нефти за рубеж

В Беларуси уже созданы благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, и теперь в повестку дня, считает глава государства, необходимо включать задачи по дальнейшему развитию важнейших отраслей и предприятий. Об этом он заявил 7 июня во время посещения ОАО "Нафтан", потребовав от руководства Витебской области "четко видеть стратегию регионального развития", сообщает его пресс-служба.

Местные обозреватели напоминают, что стратегия развития нефтеперерабатывающей отрасли РБ рассматривалась президентом еще два года назад. Тогда на ведомственном совещании он потребовал преодолеть спад в нефтепереработке.

Кстати, благодаря "Нафтану" - нефтяному гиганту на карте республики - и появился в свое время город Новополоцк. Именно здесь был получен первый белорусский бензин, а за последние 50 лет на предприятии переработано уже более 700 миллионов тонн нефти, свыше 60 процентов которой отправляется на экспорт.

О социально-экономическом развитии региона Лукашенко доложил его губернатор Николай Шерстнев. По его словам, положение дел в области стабильное, однако показатели могли бы быть выше, если бы "Нафтан" был больше загружен и работал рентабельнее. Многое в регионе зависит именно от этого промышленного локомотива.

Правда, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко напомнил, что в Витебской области создана хорошая структура индустрии. Однако, с сожалением добавил парламентарий, многие предприятия загружены не полностью и нуждаются в сырье.

На предприятии президенту рассказали и о развитии нефтяного предприятия. В настоящее время руководство гиганта рассматривает несколько сюжетов дальнейшего его развития. Докладывая о них, генеральный директор Александр Демидов пояснил, что эксперты проанализировали три варианта: "топливное развитие предприятия, топливно-нефтехимический и нефтехимический". К последнему, уточнил он, специалисты склоняются прежде всего. "Считаем, за этим направлением - будущее", - уверенно сказал гендиректор.

Затем президент ознакомился с современными методами управления производством, посетив на предприятии несколько объектов. В частности, его вниманию представили установку первичной переработки нефти АТ-8 и строящуюся установку замедленного коксования нефтяных остатков. Этот продукт используется в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике, а в смеси с низкосернистым коксом его можно применять и в металлургии.

Реализация данной программы, полагают, например, в концерне "Белнефтехим", позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72 до 90 процентов, выход светлых нефтепродуктов с 53-55 до 65 процентов и получить новый продукт - нефтяной кокс.

Белорусский лидер в очередной раз дал понять, что добыча собственной нефти – "одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса страны". Выступая на совещании по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, он высказал недовольство эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом. "Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим. В частности, нефтепродукты. Но такая беда и по другим товарам, которые мы производим", - констатировал Лукашенко.

Белорусский руководитель обратил внимание участников встречи, что говорить о том, что суверенитет и независимость страны напрямую зависят от нефтеперерабатывающих заводов, нельзя. Однако эффективная работа этих предприятий, подчеркнул он, - один из довольно серьезных факторов стабильности экономики страны. "Нет экономики - нет государства", - резюмировал президент.