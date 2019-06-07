Мартин Херманссон о проблемах и перспективах лесной отрасли

- Главный партнер России - и в политическом и в экономическом плане - это Китай. И для российской лесной отрасли это самый стабильный и долгосрочный партнер.
Который заслуживает к себе соответствующего отношения. В этой связи, если мы говорим об экспорте круглого леса, то сейчас Китай ввозит из России его меньше, чем, к примеру, из Новой Зеландии. Я и раньше говорил, что экспортировать из страны круглый лес - это не грех. Этим занимаются и США, и Канада, причем они совместно вывозят его почти 9 миллионов кубометров, а Россия, для примера - 10-12 миллионов кубов. Вполне сопоставимые объемы, и, на мой взгляд, экспорт круглого леса из РФ - это не проблема.
А проблема, на мой взгляд в том, что некие частные предприниматели из Китая работают в регионах России по серым схемам. Например, платят "наличкой" за лес и уходят от налогов. Но за саму заготовку и аренду они платят все по закону. Главная цель китайского лесного бизнеса в России - крупные инвестиционные проекты. Что совпадает с темой этого форума. Наиболее масштабные связаны с производством целлюлозы. Уточню - вискозной целлюлозы, очень востребованной сегодня на рынке. Подкладка вашего пиджака, упаковка посылок из Интернета, предметы гигиены и многое, многое другое сделаны именно из разных видов целлюлозы. И раньше ее производили недостаточно, рынок Китая - даже из расчета очень умеренного потребления на одного человека - уже потребляет ее миллионами тонн. А миллион тонн целлюлозы - это 4-5 миллионов кубометров древесины, или сырья из древесных отходов.
Вот такие цифры для понимания масштабов рынка одного Китая, и, с другой стороны, возможности для решения наших проблем. Ведь не секрет, что переработка отходов в России развита совершенно недостаточно. Так открывается крайне перспективное направление сотрудничество между Россией и Китаем - производство вискозной целлюлозы из древесных отходов. Более перспективное, чем экспорт пиломатериалов - то есть, чем занимаемся мы сейчас.
Возвращаясь к такой неоднозначной теме, как экспорт круглого леса в Китай, напомню - 10 лет назад, когда я начинал свой бизнес в России, из РФ в КНР ежемесячно экспортировалось 1,4 - 1,5 миллиона кубов "кругляка". Сегодня - примерно полмиллиона кубов. Экспорт круглого леса упал в три раза. По разным причинам. В том числе потому, что переработка сырья в Китае стала гораздо дороже - заработная плата за эти годы выросла примерно с 350 долларов в месяц до тысячи. Но, при этом, все отходы - кора, опилки, горбыль - остаются здесь.
Невыгодно стало перерабатывать в КНР и возить туда "кругляк". Лучше экспортировать готовый пиломатериал. И мы видим рост экспорта пиломатериалов из России каждый месяц. Мы, как производители, видим перспективы китайского рынка - там оценили мебель из цельного дерева, из березовой доски или хвойных пород - она по "фен-шую" китайцам нравится. Детям сейчас покупать игрушки или кроватки из пластика или ДСП стало немодно - всем надо цельное дерево. Но тут есть еще одна проблема - торговая война между США и КНР, ведь из Северной Америки в Китайввозили миллионы кубометров леса и пиломатериалов. А теперь введена импортная пошлина - 25 процентов.
Таким образом, появился шанс убедить коллег из КНР вкладывать средства в переработку леса и производство той же мебели для китайского рынка здесь, в России. Порка китайцы переводят производство во Вьетнам и Камбоджу.
И для нашей компании в этой связи возникают перспективы. Мы ведем переговоры по использованию незадействованных территорий нашей промплощадки в Лесосибирске - это десятки тысяч квадратных метров. Там можно делать ту же мебель. Можно предполагать, что Китай, растущий ранее за счет экспорта, теперь будет наращивать внутренний рынок, внутреннее потребление - там уже сформировался очень широкий круг потребителей. Таким образом, говоря о российско-китайском сотрудничестве, мы видим открывающиеся перед нами на ближайшие годы широчайшие перспективы - будем работать на китайский рынок, оставляя себе маленькую прибыль.
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