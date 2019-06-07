Матвиенко предостерегла Зеленского от заигрываний с маргиналами

Новый президент Украины Владимир Зеленский старается понравиться как можно более широким слоям украинского общества, включая маргиналов, но это ошибочная политика, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что на Украине началась избирательная кампания по выборам в Верховную раду. "Это во многом определяет действия Зеленского и его команды", - заявила глава Совфеда в эфире телеканала "Россия 1". Владимиру Зеленскому, продолжила она, хочется "получить поддержку граждан, он пытается заигрывать со всеми политическими силами Украины, включая маргиналов, чтобы всем понравиться".

"На мой взгляд, это ошибочная политика, неправильная, она не даст результатов", - считает Матвиенко.

При этом она призвала не драматизировать ситуацию и дать время Владимиру Зеленскому на формирование команды и определение приоритетов, в том числе на российском направлении.

"Дайте возможность разобраться новому президенту, определить свою позицию и продемонстрировать свою готовность к диалогу с Россией", - призвала Матвиенко. "Мы к такому диалогу готовы", - заверила она.