Матвиенко выразила надежду на принятие закона о многодетных семьях

Без поддержки многодетных семей сложно решить задачу сохранения населения, Совет Федерации рассчитывает, что закон о статусе таких семей будет принят до конца года. Об этом заявила в интервью " Парламентской газете " председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что в Послании президента Федеральному Собранию была поставлена задача сохранения населения и сформулирована программа действий в поддержку семей, в первую очередь многодетных. "Мы приступили к ее реализации. Важно, чтобы регионы разрабатывали и собственные дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости. Убеждена, такие возможности в той или иной степени имеются практически у каждого субъекта Российской Федерации", - отметила Матвиенко.

"Рассчитываем завершить и принять в этом году закон, устанавливающий статус и меры поддержки многодетных семей", - добавила она.

Такой документ, по ее мнению, крайне важен с точки зрения утверждения в правовом поле единого толкования самого понятия "многодетная семья".

Кроме того, меры поддержки многодетных семей разбросаны по широкому кругу нормативных правовых актов - они есть в Жилищном, Трудовом, Налоговом, Земельном кодексах, пенсионном законодательстве и т.д.

"Даже опытные юристы нередко "плавают", путаются в этом конгломерате разрозненных норм. Сведение их в едином законе облегчит жизнь не только юристам, но и гражданам. Они будут лучше знать права и гарантии многодетных семей", - заключила Валентина Матвиенко.