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Рубрика: Общество

Матвиенко выразила надежду на принятие закона о многодетных семьях

Текст: Галина Мисливская

Без поддержки многодетных семей сложно решить задачу сохранения населения, Совет Федерации рассчитывает, что закон о статусе таких семей будет принят до конца года. Об этом заявила в интервью "Парламентской газете" председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она напомнила, что в Послании президента Федеральному Собранию была поставлена задача сохранения населения и сформулирована программа действий в поддержку семей, в первую очередь многодетных. "Мы приступили к ее реализации. Важно, чтобы регионы разрабатывали и собственные дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости. Убеждена, такие возможности в той или иной степени имеются практически у каждого субъекта Российской Федерации", - отметила Матвиенко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Рассчитываем завершить и принять в этом году закон, устанавливающий статус и меры поддержки многодетных семей", - добавила она.

Такой документ, по ее мнению, крайне важен с точки зрения утверждения в правовом поле единого толкования самого понятия "многодетная семья".

Кроме того, меры поддержки многодетных семей разбросаны по широкому кругу нормативных правовых актов - они есть в Жилищном, Трудовом, Налоговом, Земельном кодексах, пенсионном законодательстве и т.д.

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"Даже опытные юристы нередко "плавают", путаются в этом конгломерате разрозненных норм. Сведение их в едином законе облегчит жизнь не только юристам, но и гражданам. Они будут лучше знать права и гарантии многодетных семей", - заключила Валентина Матвиенко.

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