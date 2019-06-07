Мексика разместит на южной границе дополнительные силы Нацгвардии

Мексика разместит на южной границе еще 6 тысяч бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили СМИ, а позже информацию подтвердил глава МИД Марсело Эбрард. На такой шаг власти латиноамериканской страны готовы пойти для достижения договоренностей с Вашингтоном.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 5% пошлин на все товары из Мексики, если Мехико не предпримет решительных действий, чтобы пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков в Соединенные Штаты.

Сейчас стороны ведут пока безрезультатные переговоры по данному вопросу. Добавим, что в этом году резко увеличился поток желающих попасть в США. Мигранты из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов используют границу на севере Мексики.