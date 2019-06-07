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07.06.2019 10:41
Рубрика: Общество

Московские психиатры научат горожан здоровому питанию

Текст: Любовь Проценко

Новый проект, который запускает психиатрическая больница №1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы, называется "Рацион жизни". Первая встреча, на которую врачи приглашают всех желающих, пройдет 11 июня в 16.00.

- Цель проекта - помочь жителям столицы сформировать культуру осознанного отношения к собственному здоровью, а также информирование населения о возможностях специализированной помощи.

Фото: iStock
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В первую очередь психиатры ждут людей, страдающих от расстройств пищевого поведения - нервной анорексии и нервной булимии, а также их родственников. "Родственники играют огромную роль как в процессе принятия того факта, что проблема существует, так и в самой терапии", - подчеркнул Георгий Костюк, главный психиатр Москвы, главный врач ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева.

В ходе первой встречи ведущие специалисты расскажут о том, как на раннем этапе выявить признаки заболевания - от этого зависит 90% процентов успеха в лечении.

Фото: REUTERS
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Расписание занятий и их тематика будут публиковаться в календаре дней открытых дверей проекта "Входите, открыто!". В рамках школы гостей будут ждать лекции, тренинги, консультации со специалистами и многое другое.

Напомню, недавно психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева отметила свое 125-летие. Именно здесь открылась первая в Москве клиника расстройств пищевого поведения. Создана она для лечения взрослых пациентов, страдающих нервной анорексией и нервной булимией. Центр включает в себя стационарное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, дневной стационар, амбулаторный кабинет и патопсихологическую лабораторию. Жители Москвы могут получить лечение в клинике бесплатно при наличии полиса ОМС.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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