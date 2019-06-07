Москва будет добиваться отправки наблюдателей на выборы в Раду

Москва будет добиваться отправки своих наблюдателей за выборами в Верховную раду Украины 21 июля. Об этом агентству РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Россия имеет полное право согласно всем международным обязательствам и уставным положениям ОБСЕ направить наблюдателей на выборы", - отметил Карасин. По его словам, Москва заинтересована в отправке наблюдателей и будет добиваться этого.

Напомним, что 23 мая указ новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратил полномочия депутатов и дал старт новой избирательной кампании. Выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной.