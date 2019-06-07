Москвичам показали самые "зачитанные" детские книжки

В Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ) открылась выставка "Детское утешение для глаз и души" - экспозиция представляет редкие издания XVIII и первой половины XIX веков для юных читателей. Всего москвичи смогут увидеть 100 поистине уникальных экземпляров.

Такой исторический период был выбран не случайно: именно в это время в свет вышло множество ценных детских книг, повышенный интерес к которым проявился у библиофилов в первой половине XX века.

На открытии экспозиции куратор выставки Людмила Ларионова призналась, что в ходе ее создания она руководствовалась сразу несколькими задачами.

- Во-первых, мне было важно показать самые известные и знаковые издания того времени. Во-вторых, вещи, которые ушли с рынка и из собраний коллекционеров. И то, и другое - особо любимые детьми книжки, которые зачитывались и с течением времени исчезали. Как, например, книга "Обезьяна-проказница", ставшая лейтмотивом для оформления всего выставочного пространства, - подчеркнула она.

Кроме этого, организаторы стремились продемонстрировать эволюцию облика детской книги, а также показать ребенка-читателя того времени.

Кто из нас не хотел вживую увидеть книги, из которых черпали знания будущие писатели-классики? У посетителей выставки есть возможность посмотреть на издания, которые много лет назад держали в руках совсем юные, но уже талантливые Пушкин, Лермонтов, Герцен, Достоевский и другие светочи русской литературы.

Стоит отметить, что все экспонаты выставки распределены по категориям. Так, среди "драгоценных книг" (самых популярных детских изданий того времени) можно увидеть сборник сказок Шарля Перро, экземпляр первого русского детского журнала "Детское чтение для сердца и разума" Николая Новикова, "Новый Робинзон" Иоахима Генриха Кампе, "Конек-Горбунок" Петра Ершова и поэму Александра Пушкина "Руслан и Людмила".

В разделе "Наука для детей" представлены учебники по арифметике, физике и ботанике, а также карточная "Геометрическая игра для детей" 1815 года. Кроме того, в коллекции содержатся научно-популярные энциклопедии, выпускавшиеся "в пользу и удовольствие" юных читателей, первые русские азбуки и буквари, географические атласы и красочные "Географические карты России с изображением гербов, костюмов и назначением верст от двух столиц для пользы юношества" (1827-1830 гг.).

Одним из главных и самых необычных экспонатов выставки стал складной глобус для детей, изданный в 1823 году. Такой сохранился в четырех крупнейших библиотеках России, но только здесь его можно увидеть в издательской обложке. Именно этот экземпляр стал главным событием выставки детских книг, которая состоялась в Москве в 1938 году.

Кстати, посетители выставки и сами могут на миг стать детьми того времени и попробовать отгадать довольно трудные загадки, над которыми ломали головы юные книголюбы Российской империи.

Насладиться удивительными детскими изданиями прошлого можно до 17 июня.