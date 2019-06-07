Москвичам показали самые "зачитанные" детские книжки

Новости

Беларусь активизирует сотрудничество с Подмосковьем 16:00
Петербург станет математической столицей 15:49
Путин рассказал про ошибку США с долларом 15:49
В Эстонии нашли спрятанный в снаряде клад Российской империи 15:45
"Спартак" продлил контракт с Ещенко 15:42
Стало известно, где будут снимать сиквел "Последнего богатыря" 15:35
11-летняя жительница Подмосковья ждет ребенка от 46-летнего мигранта 15:31
В центре Санкт-Петербурга создадут Почтовый квартал 15:31
Путин заявил о технологической войне 15:30
Лукашенко: Белорусские НПЗ приватизироваться не будут 15:30
В Сочи жителям начали раздавать рыбки гамбузии от комаров 15:22
Генетики выяснили, откуда пошла Юстинианова чума 15:20
В Екатеринбурге покажут коллекцию ретромотоциклов "Иж" и "Ява" 15:10
В Хакасии полицейский-стажер получил множественные ножевые ранения 15:09
Поморье и Беларусь активизируют торгово-экономическое сотрудничество 15:08
Путин призвал обсудить состояние глобальной экономики 15:05
Видео: на подрезавший чужую машину Land Rover рухнул фонарный столб 15:05
Фасады жилых домов помоют в Москве 15:00
Товарооборот Беларуси и Курской области превысил 54 млн долларов 15:00
Глава Федеральной кадастровой палаты оценил эффект от "дачной амнистии" 14:55
Юрий Чайка назвал причину давления на бизнес 14:53
ЦОДД предупредил о дачных пробках в Москве 14:51
В Мурманске вложат полмиллиарда рублей в центр ядерной медицины 14:46
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня 14:46
Роспатент: Реестр 3D-изображений уже тестируется 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 14:18
Рубрика: Культура

Москвичам показали самые "зачитанные" детские книжки

Текст: Анна Афиногентова
В Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ) открылась выставка "Детское утешение для глаз и души" - экспозиция представляет редкие издания XVIII и первой половины XIX веков для юных читателей. Всего москвичи смогут увидеть 100 поистине уникальных экземпляров.

Такой исторический период был выбран не случайно: именно в это время в свет вышло множество ценных детских книг, повышенный интерес к которым проявился у библиофилов в первой половине XX века.

На открытии экспозиции куратор выставки Людмила Ларионова призналась, что в ходе ее создания она руководствовалась сразу несколькими задачами.

Фото: предоставлено Музеем истории ГУЛАГа
На книжном фестивале представили книгу комиксов о жертвах ГУЛАГа

- Во-первых, мне было важно показать самые известные и знаковые издания того времени. Во-вторых, вещи, которые ушли с рынка и из собраний коллекционеров. И то, и другое - особо любимые детьми книжки, которые зачитывались и с течением времени исчезали. Как, например, книга "Обезьяна-проказница", ставшая лейтмотивом для оформления всего выставочного пространства, - подчеркнула она.

Кроме этого, организаторы стремились продемонстрировать эволюцию облика детской книги, а также показать ребенка-читателя того времени.

Кто из нас не хотел вживую увидеть книги, из которых черпали знания будущие писатели-классики? У посетителей выставки есть возможность посмотреть на издания, которые много лет назад держали в руках совсем юные, но уже талантливые Пушкин, Лермонтов, Герцен, Достоевский и другие светочи русской литературы.

Старшеклассники придумают свой ЕГЭ по мультфильмам и книгам

Стоит отметить, что все экспонаты выставки распределены по категориям. Так, среди "драгоценных книг" (самых популярных детских изданий того времени) можно увидеть сборник сказок Шарля Перро, экземпляр первого русского детского журнала "Детское чтение для сердца и разума" Николая Новикова, "Новый Робинзон" Иоахима Генриха Кампе, "Конек-Горбунок" Петра Ершова и поэму Александра Пушкина "Руслан и Людмила".

В разделе "Наука для детей" представлены учебники по арифметике, физике и ботанике, а также карточная "Геометрическая игра для детей" 1815 года. Кроме того, в коллекции содержатся научно-популярные энциклопедии, выпускавшиеся "в пользу и удовольствие" юных читателей, первые русские азбуки и буквари, географические атласы и красочные "Географические карты России с изображением гербов, костюмов и назначением верст от двух столиц для пользы юношества" (1827-1830 гг.).

Одним из главных и самых необычных экспонатов выставки стал складной глобус для детей, изданный в 1823 году. Такой сохранился в четырех крупнейших библиотеках России, но только здесь его можно увидеть в издательской обложке. Именно этот экземпляр стал главным событием выставки детских книг, которая состоялась в Москве в 1938 году.

Кстати, посетители выставки и сами могут на миг стать детьми того времени и попробовать отгадать довольно трудные загадки, над которыми ломали головы юные книголюбы Российской империи.

Насладиться удивительными детскими изданиями прошлого можно до 17 июня.

Культура Литература
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
Государственную проверку на ГОСТы прошли 1,8 тысячи товаров
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована