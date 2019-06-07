На портале госуслуг можно оплатить автоштраф без комиссии

Минкомсвязь и национальная система платежных карт (НСПК) на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение об оплате картой "Мир" на сайте госуслуг автоштрафов без комиссии.

"В месяц примерно 150 тысяч штрафов на 100 миллионов рублей оплачивается. Это существенная экономия. Мы рассчитываем, что эта мера приведет к еще большей популяризации, с одной стороны, цифровых услуг, а с другой - национальных платежных инструментов. Мы надеемся, что такую инициативу проявят и другие платежные системы", - рассказал "РГ" в кулуарах ПМЭФ-2019 замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Кроме того, на портале госуслуг скоро появятся комплексные услуги. "Мы идем к предоставлению комплексных услуг по жизненным ситуациям, мы их называем суперсервисы, когда за один клик ты получаешь решение проблемы под ключ", - уточнил Паршин.

На первом этапе определены 25 таких суперсервисов - они охватывают в совокупности не менее 90 процентов взаимодействия государства, граждан и бизнеса. Для граждан - это рождение ребенка, переезд в другой регион, получение социальных пособий и льгот, для предпринимателей - начало бизнеса, получение господдержки, разрешение для бизнеса в цифровом виде и т.д.

"В течение июня мы начнем представлять для широкой общественности целевое состояние - как это будет выглядеть на экране смартфона конкретного пользователя. После обсуждения утвердим дорожные карты и будем реализовывать", - сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций.