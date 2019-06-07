На портале госуслуг можно оплатить автоштраф без комиссии

"В месяц примерно 150 тысяч штрафов на 100 миллионов рублей оплачивается. Это существенная экономия. Мы рассчитываем, что эта мера приведет к еще большей популяризации, с одной стороны, цифровых услуг, а с другой - национальных платежных инструментов. Мы надеемся, что такую инициативу проявят и другие платежные системы", - рассказал "РГ" в кулуарах ПМЭФ-2019 замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
Кроме того, на портале госуслуг скоро появятся комплексные услуги. "Мы идем к предоставлению комплексных услуг по жизненным ситуациям, мы их называем суперсервисы, когда за один клик ты получаешь решение проблемы под ключ", - уточнил Паршин.
На первом этапе определены 25 таких суперсервисов - они охватывают в совокупности не менее 90 процентов взаимодействия государства, граждан и бизнеса. Для граждан - это рождение ребенка, переезд в другой регион, получение социальных пособий и льгот, для предпринимателей - начало бизнеса, получение господдержки, разрешение для бизнеса в цифровом виде и т.д.
"В течение июня мы начнем представлять для широкой общественности целевое состояние - как это будет выглядеть на экране смартфона конкретного пользователя. После обсуждения утвердим дорожные карты и будем реализовывать", - сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций.
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