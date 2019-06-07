Нарушения, зафиксированные дроном, можно проверить на сайте Росреестра

Информацию о результатах административных обследований, в том числе проведенных с использованием беспилотных летательных аппаратов, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) размещает на своем официальном сайте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как считают в Росреестре, это поможет допустившим нарушения собственникам земельных участков оперативно их устранить и избежать штрафов. Санкции к нарушителям земельного законодательства не применяется автоматически после обследования дронами. Выявив признаки нарушения, Росреестр имеет право провести внеплановую проверку, по итогам которой инспектор по использованию и охране земель выносит соответствующие постановления и предписания.

Центр использования беспилотных летательных аппаратов начал работу при центральном аппарате Росреестра в апреле текущего года. Эти аппараты используются ведомством для проведения государственного земельного надзора, выявления нарушений земельного законодательства.

Отмечается, что Росреестр "выполняет государственный земельный надзор с целью защитить законные права и интересы правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства". Наиболее частые нарушения - самовольное занятие земельного участка, неиспользование земли или ее использование не по назначению. В данный момент проверочные мероприятия проводятся на территории Московской области.

До конца года Росреестр планирует создать в административных центрах федеральных округов России центры коллективного использования беспилотных летательных аппаратов. Такие центры будут оснащены необходимым оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности, обработки полученных данных и получения ортофотопланов.