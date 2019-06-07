NASA позволит туристам летать на МКС с 2020 года

Национальное американское космическое агентство (NASA) объявило о плане, позволяющем туристам летать на Международную космическую станцию, начиная со следующего года.

В год будет разрешено до двух частных миссий астронавтов, каждая - продолжительностью не более 30 дней, сообщает The Daily Mail.

Однако путешествие в космос не будет дешевым - с учетом систем жизнеобеспечения и всех необходимых предметов снабжения оно обойдется путешественнику как минимум в 35 тысяч долларов в сутки.

В пятницу NASA представило свою новую бизнес-модель, раскрыв план по расширению коммерческих и маркетинговых возможностей - как на низкой околоземной орбите, так и вокруг Луны. "Сегодня очень знаменательный день, - заявил финансовый директор NASA Джефф ДеВитт на пресс-конференции. - NASA открывает Международную космическую станцию для коммерческих возможностей и продвигает эти возможности так, как мы никогда раньше не делали". Согласно NASA, открытие МКС для коммерческих организаций поможет агентству собрать средства, необходимые для того, чтобы не отставать от запланированной на 2024 год администрацией Трампа высадки на Луну.

По словам представителя NASA, для коммерческих полетов будут использованы возможности транспортных средств Commercial Crew, перевозящих астронавтов. NASA использовало Boeing и SpaceX с целью разработки модулей экипажа для своей коммерческой программы. Два аэрокосмических гиганта работали в течение нескольких месяцев, чтобы подготовить свое судно к запланированным испытаниям в этом году, хотя оба сталкивались с неудачами на протяжении всего процесса разработки.

Аппарат Boeing CST-100 Starliner прошел критическое испытание на огнестойкость в конце мая и тогда же был доставлен на военно-воздушную станцию во Флориде на мысе Канаверал перед августовским испытательным полетом с экипажем.

Со своей стороны, SpaceX, возможно, придется перенести первый полет экипажа Dragon на 2020-й год после неудачного испытания в конце апреля, которое привело к разрушению капсулы экипажа.