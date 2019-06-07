Наука на Петербургском экономическом форуме: интеграцию оценили от Кембриджа до Эр-Рияда

В рамках Петербургского экономического форума состоялась сессия на тему интеграционного взаимодействия науки, образования и бизнеса. Участники дискуссии - представители научных и образовательных институтов, государственных и бизнес-структур из России, США, Великобритании, Саудовской Аравии - оценили текущий уровень взаимодействия науки, образования и бизнеса, а также обсудили механизмы для эффективной интеграции. Все это необходимо для создания модели образования, которая учитывала бы современные запросы и сосредоточилась на формировании нового поколения, способного встроиться в экономику будущего.

Модератор сессии, первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова рассказала, что работа, призванная сформировать механизмы максимально эффективного взаимодействия науки, образования и бизнеса, в нашей стране ведется уже на системном уровне: по инициативе и при поддержке РАН, "Росконгресса" и "Иннопрактики" была создана экспертная группа, которая сводит воедино решения и инициативы, принимаемые на различных уровня и площадках.

Елена Шмелева, руководитель фонда "Талант и успех" и член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, напомнила, что в России сейчас формируется масштабная инфраструктура научно-образовательных центров и создается горизонтальная сеть для движения лучших кадров, идей и смыслов, которая призвана привлечь самых сильных специалистов. Сеть включает 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенций национальной технологической инициативы, четыре математических, не менее трех геномных центров исследований, а также инжиниринговые центры при ВУЗах, программой развития которых занимаются минпромторг и минобрнауки.

В этой связи интересно было оценить и опыт Саудовской Аравии, где в настоящее время реализуется масштабная программа трансформации и развития "Vision 2030", в которой значительное внимание уделяется развитию системы образования и научных исследований. Недавно уровень государственных инвестиции Саудовской Аравии в образование удостоился самой высокой оценки в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик бизнес-школы IMD. В королевстве уровень инвестиций в образование практически в два раза превысил среднемировой. "Саудовская Аравия тратит на образование 8,8% валового внутреннего продукта по сравнению со средним мировым показателем в 4,6%", - отмечали в IMD.

"Мы вообще амбициозная страна", - отметил в ходе сессии представитель Саудовской Аравии Анас Алфарис, вице-президент по исследовательским институтам King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). Он напомнил, что с тех пор, как в Саудовской Аравии реализуется масштабная программа трансформации "Vision 2030", королевство продемонстрировало впечатляющий в плане динамики результат в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира. По количеству патентов и публикаций страна сейчас является лидером среди стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка). "Мы в KACST приняли стратегию, призванную, с одной стороны, обеспечить технологический рывок, с другой - удовлетворить потребности рынка. Мы попытались посмотреть на жизненный цикл инноваций в целом с точки зрения трех основных процессов: исследование, разработка и внедрение. По направлению "Исследования" мы создали программы, нацеленные на вовлеченность научного сообщества, чтобы оценить, что делать дальше, и как можно расширить границы технологий. По направлению "разработки" мы запустили партнерские программы, ориентированные специально на промышленность. То есть мы целенаправленно работаем над тем, чтобы удовлетворить спрос определенных секторов промышленности. Мы, например, проделали значительный объем работы в области применения солнечной энергии, опреснении воды и так далее. Что касается направления "Внедрение", то мы опять же смотрели на проблему системно и попытались сделать все возможное, начиная от защиты прав интеллектуальной собственности, создания стартапов вплоть до бизнес-инкубаторов и заканчивая инвестиционными программами. Мы только в начале пути, однако, надеюсь, через несколько лет мы увидим, что продвинулись еще дальше и выше".

В целом участники дискуссии, хотя и поставили довольно скромные оценки текущему уровню интеграции науки, образования и бизнеса, привели довольно много примеров успешного взаимодействия этих областей. Морис Энтони Юинг, профессор Кембриджского университета, рассказал о практиках выполнения в рамках образовательных программ конкретных бизнес-запросов, в частности, китайских компаний. Также он отметил, что видит истории успеха в России, в частности, компанию Яндекс Такси, которая значительно опередило Uber, и МТС, которая применяет технологии более продвинутые, чем наблюдаются в среднем на мировом рынке телекоммуникаций. "Мы понимаем, что за этими историями успеха стоит российская система образования", - отметил г-н Юинг.

"Мы сегодня поняли, что проблема интеграции науки, образования и бизнеса очень комплексная и требует решений на многих уровнях, - отметила Наталья Попова, подводя итоги сессии. - Надеюсь, что создание экспертной группы позволит нам собрать нити этих процессов воедино, а имплементировать вырабатываемые экспертами решения можно будет на новых создаваемых интеграционных площадках".