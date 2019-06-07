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07.06.2019 06:15
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.

Речь идет об отказе от курения, сбалансированном питании, умеренной физической активности, поддержании нормального веса тела. Кроме того, рекомендуется контролировать такие показатели здоровья как уровень сахара в крови, кровяное давление и уровень холестерина.

Фото: iStock
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Эффективность методики подтвердила в том числе работа специалистов из Университета штата Пенсильвания, которые изучили данные более 74 тысяч человек, принявших участие в исследовании Kailuan. Добровольцы трижды участвовали в различных клинических испытаниях.

- Около 19% участников, следуя правилам, смогли улучшить показатели сердечно-сосудистой системы в течение четырех лет. Еще мы обнаружили, что у этих людей вероятность развития сердечных заболеваний в будущем оказалась на 79% ниже, чем у остальных, - отметили исследователи.

Специалисты подчеркнули, что все семь правил одинаково важны. Это выяснилось после ряда тестов, в рамках которых специалисты "исключали" один из факторов. 

- Однако в США, например, только около 2% людей обращают внимание на все семь факторов и следуют им, - констатировал доктор Сян Гао.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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