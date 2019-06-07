Небесные гусары: на чем летала первая в СССР пилотажная группа

45 лет назад - 7 июня 1974 года - была создана первая в СССР официальная пилотажная группа на реактивных истребителях, впоследствии названная "Небесные гусары". Кроме прочего, летчики из Кубинки стали одними из первых в мире групп, занимающихся высшим пилотажем на боевых машинах штурмовой авиации.

"Первая" четвертая

Свой путь "Небесные гусары" начали в составе 234-го гвардейского истребительного авиационного полка в Кубинке. Их история наиболее полно отражена в книге "Автографы в небе". В 60-х годах полк был полноценной боевой структурой в составе ВВС, нагрузка на него возросла неимоверно из-за параллельной работы по групповому пилотажу. Быстро модернизируемая авиационная техника предъявляла все новые требования к летчикам.

Руководство приняло решение перевести полк на четыре эскадрильи: наиболее опытные пилоты 4-й должны были заниматься показательными полетами - в том числе, для зарубежных гостей. Тогда "Гусары" выступали на МиГ-21 и МиГ-23, проведя за 15 лет свыше 800 показов. Впрочем, яркое название и символику эскадрилья приобрела гораздо позже - в 1991 году.

Волна сокращений повлекла за собой реорганизацию полка, но его гордость - четвертую пилотажную эскадрилью - оставили теперь уже за номером 3. Первая и вторая эскадрильи, к слову, известны теперь как "Стрижи" и "Русские витязи".

"Танк" с проворством мотоцикла

Ежемесячно летчики давали по два-три показа, в том числе для зарубежных гостей. За смену могли смениться три разных самолета - Су-17, Су-24 и Су-25. Но именно "Грачи" ассоциируются с "Небесными гусарами": руководство решило, что для показов стоит оставить наиболее перспективную с точки зрения экспорта машину.

Тогдашний командир эскадрильи, заслуженный военный летчик России, полковник Александр Горнов поделился в разговоре с "РГ" воспоминаниями. "Есть машины, приспособленные для высшего пилотажа, штурмовик Су-25 не был предназначен для маневренного воздушного боя, такого опыта на нем не было, поэтому приходилось сложно, - говорит он, - Но не самолет делает группу, все зависит от пилотов". В течение многих лет "Небесные гусары" демонстрировали высшее мастерство, выполняя на тяжелой машине и петли Нестерова и восходящие бочки - все вопреки, а не благодаря характеристикам штурмовиков.

В начале 90-х Горнову пришла мысль освоить показательный пилотаж в составе "ромба". После длительных тренировок "Гусарам" удалось невероятное: группа на четырех штурмовиках, выполняющая сложнейшие фигуры в сомкнутых порядках с минимальной дистанцией и интервалом. Уже при взлете пилоты рисковали срезать крылья себе или соседям по "ромбу", отсутствие автоматики, сообщающей о выходе на критические режимы полета приводило к тому, что летчики постоянно следили за соблюдением разрешенных параметров.

Эскадрон гусар летучих

В начале 90-х уже существовали и "Стрижи", и "Русские витязи", и только пилотажная группа 3-й эскадрильи не имела громкого имени. Рассматривались названия "Анты" и "Гризли", но единодушную поддержку получил вариант генерал-лейтенанта Николая Антошкина. Цвета и символику "Небесных гусар" предложил все тот же Александр Горнов. Первое выступление в новом бело-красно-голубом "фирменном стиле" состоялось 12 апреля 1992 года на авиашоу в Кубинке.

После этого последовала череда ярких и запоминающихся выступлений, не только в родной Кубинке. Но за ними пришла реорганизация и сокращения: из шести Су-25 в итоге осталось три, затем машины вообще убрали из полка, а в 1997 году "Небесных гусар" расформировали.

В 2000 году группа возродилась в новом составе и на новых машинах - вначале учебно-боевых чехословацких L-39, а затем - истребителях МиГ-29. "Небесные гусары" просуществовали пять лет, после чего на ее базе была сформирована эскадрилья подготовки летчиков Центра показа авиационной техники.

В начале 2010-х появились разговоры о возрождении "Небесных гусар", правда, официального подтверждения этому "РГ" найти не удалось. "Я отношусь к этой идее положительно, важно сохранять традиции. Тип воздушного судна при этом не имеет значения. У нас есть летчики с очень высоким уровнем подготовки, главное, чтобы во главе угла нашелся лидер, заинтересованный в этом", - заключил Александр Горнов.