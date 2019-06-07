Нормативную базу для регистрации в биометрической системе создадут к ноябрю

Министерство экономического развития совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представят в правительство нормативно правовую базу для регистрации граждан в единой биометрической системе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. Соответствующее поручение дано им премьер-министром Дмитрием Медведевым со сроком исполнения - 1 ноября 2019 года.

Блок поручений направлен на расширение возможностей по предоставлению госуслуг в электронном виде в регионах. До 2 сентября Минэкономразвития должно собрать и проанализировать предложения регионов по исключению из федерального законодательства норм, препятствующих внедрению новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг.

Регионы в этот же срок направят в Минкомсвязи сведения об имеющихся лучших практиках предоставления региональных и муниципальных услуг в электронной форме и предложения по тиражированию прикладных программных решений, обеспечивающих их предоставление.

До 1 декабря Минкомсвязи также должно обеспечить создание «облачной» цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, предусмотрев ее приоритетное использование в регионах, не имеющих информационных систем обработки заявлений на получение этих услуг и формирования результатов их рассмотрения в электронной форме.