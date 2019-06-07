Опасное увлечение пожилых людей может иметь фатальные последствия

Новости

Петербург станет математической столицей 15:49
Путин рассказал про ошибку США с долларом 15:49
В Эстонии нашли спрятанный в снаряде клад Российской империи 15:45
"Спартак" продлил контракт с Ещенко 15:42
Стало известно, где будут снимать сиквел "Последнего богатыря" 15:35
11-летняя жительница Подмосковья ждет ребенка от 46-летнего мигранта 15:31
В центре Санкт-Петербурга создадут Почтовый квартал 15:31
Путин заявил о технологической войне 15:30
Лукашенко: Белорусские НПЗ приватизироваться не будут 15:30
В Сочи жителям начали раздавать рыбки гамбузии от комаров 15:22
Генетики выяснили, откуда пошла Юстинианова чума 15:20
В Екатеринбурге покажут коллекцию ретромотоциклов "Иж" и "Ява" 15:10
В Хакасии полицейский-стажер получил множественные ножевые ранения 15:09
Поморье и Беларусь активизируют торгово-экономическое сотрудничество 15:08
Путин призвал обсудить состояние глобальной экономики 15:05
Видео: на подрезавший чужую машину Land Rover рухнул фонарный столб 15:05
Фасады жилых домов помоют в Москве 15:00
Товарооборот Беларуси и Курской области превысил 54 млн долларов 15:00
Глава Федеральной кадастровой палаты оценил эффект от "дачной амнистии" 14:55
Юрий Чайка назвал причину давления на бизнес 14:53
ЦОДД предупредил о дачных пробках в Москве 14:51
В Мурманске вложат полмиллиарда рублей в центр ядерной медицины 14:46
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня 14:46
Роспатент: Реестр 3D-изображений уже тестируется 14:45
Во Франции найден рисунок натуралиста возрастом 12 тысяч лет 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 14:44
Рубрика: Общество

Опасное увлечение пожилых людей может иметь фатальные последствия

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По данным коммерческого медицинского страхования Германии (KKH), за последние 10 лет в жизни людей поколения 65+ наметилась опасная тенденция. Люди в возрасте от 65 до 84 лет серьезно злоупотребляют алкоголем, их количество увеличилось на две трети с 2007 по 2017 год.

"И это только верхушка айсберга", - говорит Бернд Леонхардт из KKH в Геттингене. По его оценке, реальное число зависимых от алкоголя пожилых людей намного выше. Специалисты говорят о "вопиющем росте". Регулярно выпивают около 95% мужчин в возрасте 70-74 лет, в возрасте 80-84 лет - даже чуть больше.

Фото: pixabay.com
Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи

Причины такого неумеренно-рискованного употребления алкоголя разнообразны. Многие пожилые люди одиноки и живут изолированно от общества. Для кого-то из них эта ситуация тяжело переносится психологически: раньше они были незаменимы на работе - сегодня не чувствуют себя нужными и востребованными. Кроме того, партнер, возможно, уже умер, родственники далеко, друзья и знакомые отдалились. Никто не заботится о них, не интересуется их жизнью.

Таким образом, люди поколения 65+ попадают в порочный круг: употребляя в неумеренном количестве алкоголь, они не только еще больше ставят под угрозу свое здоровье. Алкоголь лишает их возможности быть независимыми, самостоятельными и активными пенсионерами.

Последствия пьянства у пожилых людей определить нелегко. "Эта тема отсутствует в медицинской практике, - говорит Леонхардт, - потому что последствия пьянства часто путают с признаками старения".Нарушения сна, дезориентацию, невнятную речь или неряшливость родственники обычно связывают с возрастом, а это может быть и следствием чрезмерного употребления алкоголя. Пожилые люди должны пить значительно меньше алкоголя, чтобы не подвергать опасности свое здоровье, предупреждают эксперты. Они рекомендуют не более десяти граммов чистого алкоголя в день для мужчин и женщин в возрасте от 65 лет, т.е. небольшой стакан пива (0,25 л) или вина (0,1 л). Два дня в неделю должны быть полностью безалкогольными.

Поскольку пожилые люди принимают лекарства на постоянной основе, то надо особо помнить: комбинация алкоголя и лекарств может иметь фатальные побочные эффекты.

Общество Здоровье Общество Наука Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
Государственную проверку на ГОСТы прошли 1,8 тысячи товаров
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована