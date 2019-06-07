Опасное увлечение пожилых людей может иметь фатальные последствия

По данным коммерческого медицинского страхования Германии (KKH), за последние 10 лет в жизни людей поколения 65+ наметилась опасная тенденция. Люди в возрасте от 65 до 84 лет серьезно злоупотребляют алкоголем, их количество увеличилось на две трети с 2007 по 2017 год.

"И это только верхушка айсберга", - говорит Бернд Леонхардт из KKH в Геттингене. По его оценке, реальное число зависимых от алкоголя пожилых людей намного выше. Специалисты говорят о "вопиющем росте". Регулярно выпивают около 95% мужчин в возрасте 70-74 лет, в возрасте 80-84 лет - даже чуть больше.

Причины такого неумеренно-рискованного употребления алкоголя разнообразны. Многие пожилые люди одиноки и живут изолированно от общества. Для кого-то из них эта ситуация тяжело переносится психологически: раньше они были незаменимы на работе - сегодня не чувствуют себя нужными и востребованными. Кроме того, партнер, возможно, уже умер, родственники далеко, друзья и знакомые отдалились. Никто не заботится о них, не интересуется их жизнью.

Таким образом, люди поколения 65+ попадают в порочный круг: употребляя в неумеренном количестве алкоголь, они не только еще больше ставят под угрозу свое здоровье. Алкоголь лишает их возможности быть независимыми, самостоятельными и активными пенсионерами.

Последствия пьянства у пожилых людей определить нелегко. "Эта тема отсутствует в медицинской практике, - говорит Леонхардт, - потому что последствия пьянства часто путают с признаками старения".Нарушения сна, дезориентацию, невнятную речь или неряшливость родственники обычно связывают с возрастом, а это может быть и следствием чрезмерного употребления алкоголя. Пожилые люди должны пить значительно меньше алкоголя, чтобы не подвергать опасности свое здоровье, предупреждают эксперты. Они рекомендуют не более десяти граммов чистого алкоголя в день для мужчин и женщин в возрасте от 65 лет, т.е. небольшой стакан пива (0,25 л) или вина (0,1 л). Два дня в неделю должны быть полностью безалкогольными.

Поскольку пожилые люди принимают лекарства на постоянной основе, то надо особо помнить: комбинация алкоголя и лекарств может иметь фатальные побочные эффекты.