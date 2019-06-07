Павел Дуров создаст замену "Яндекс.Новостям"

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей. Для работы над ним он пригласил разработчиков из компании "Яндекс", занимающихся сервисами рекомендации контента.

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Он также добавил, что его сервис "обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе".

Ранее в мессенджере Дурова была реализована технология мгновенного просмотра новостей Instant View, которая позволяет открывать веб-страницы непосредственно в приложении. Технологию поддерживают около шести тысяч новостных изданий по всему миру.

Ожидается, что с запуском агрегатора пользователи после прочтения статей будут видеть блок с дополнительными рекомендуемыми материалами. Позднее заработает сервис с ежечасной подборкой новостей и поиском по новостям во всем мире, а также рекомендации видеозаписей.