У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Павел Дуров создаст замену "Яндекс.Новостям"

07.06.2019,  
16:22
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: AP Photo/Tatan Syuflana Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей. Для работы над ним он пригласил разработчиков из компании "Яндекс", занимающихся сервисами рекомендации контента.

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Он также добавил, что его сервис "обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе".

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Хакеры атаковали интернет-ресурсы ЕГЭ

Ранее в мессенджере Дурова была реализована технология мгновенного просмотра новостей Instant View, которая позволяет открывать веб-страницы непосредственно в приложении. Технологию поддерживают около шести тысяч новостных изданий по всему миру.

Ожидается, что с запуском агрегатора пользователи после прочтения статей будут видеть блок с дополнительными рекомендуемыми материалами. Позднее заработает сервис с ежечасной подборкой новостей и поиском по новостям во всем мире, а также рекомендации видеозаписей.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
интернет
Фото: apple.com
iOS 13 поможет сохранить аккумулятор iPhone 06.06.2019
Tinder раскрыл информацию о себе Роскомнадзору 03.06.2019
На iPhone разрешили качать файлы больше 150 мегабайт 31.05.2019
Яндекс
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 23.05.2019
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 23.05.2019
Telegram
Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP 10.01.2019
Найдется не всё: "Яндекс" удалил Telegram из поисковой выдачи 27.12.2018