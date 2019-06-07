Песков ответил Лондону: Москва не будет менять поведение

Москва не будет менять поведение ради улучшения отношений с Великобританией, заявили в Кремле.

"Нет, мы не будем менять поведение. Потому что единственное, что Россия хочет - это взаимовыгодных отношений, которые основываются на учете интересов друг друга. И в этой линии поведения нет ничего предосудительного", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Иные проявления вредят двусторонним отношениям", - заметил представитель Кремля.

"И мы видим последствия, а именно то, в каком состоянии находятся российско-британские отношения", - сказал Песков.

Накануне Владимир Путин заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями. Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявила, что отношения Лондона и Москвы могут улучшиться, если Россия изменит свое поведение.