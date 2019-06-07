Песков ответил Лондону: Москва не будет менять поведение

Новости

Пермский край привлек инвестиции для производства человекоподобных роботов 11:17
Врачи объяснили, в чем опасность рыбьего жира 11:15
ОАК будет сотрудничать со старорусским авиаремонтным заводом 11:12
Владимир Мединский оценил сериал "Чернобыль" 11:11
Счетная палата разъяснила Минздраву правила учета зарплат медработников 11:07
В Москве полицейский застрелил подозреваемого во время погони 11:05
Житель Екатеринбурга открыл стрельбу по окнам соседнего дома 11:04
В Прикамье с помощью экскаватора похитили 700 метров водопровода 11:02
Свадьбы не будет: слиянию FCA и Renault помешала политика 11:02
Россия отправит в Венесуэлу новую партию гуманитарной помощи 11:00
Крейсер США "подрезал" российский корабль в Восточно-Китайском море 10:55
Столичный зоопарк приглашает позавтракать с пандами 10:54
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек 10:52
Омич умер на пороге больницы 10:46
Московские психиатры научат горожан здоровому питанию 10:41
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по "Северному потоку - 2" 10:34
Под Самарой в ДТП погибли три человека 10:31
МЧС предупредило о ливнях и крупном граде в Крыму 10:27
Видео: электрический Mini Cooper отбуксировал грузовой Boeing 10:22
Ученые описали будущее Сибири после глобального потепления 10:18
Робот FEDOR застрял в космическом корабле 10:14
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей 10:07
Самые популярные кроссоверы мая: куда пропала Chevrolet Niva 10:00
На Урале ужесточили приговор насильникам 18-летней девушки 09:55
В Дагестане ФСБ накрыла сеть ячеек "Свидетелей Иеговы" 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 11:08
Рубрика: Власть

Песков ответил Лондону: Москва не будет менять поведение

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Москва не будет менять поведение ради улучшения отношений с Великобританией, заявили в Кремле.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Нет, мы не будем менять поведение. Потому что единственное, что Россия хочет - это взаимовыгодных отношений, которые основываются на учете интересов друг друга. И в этой линии поведения нет ничего предосудительного", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Фото: REUTERS/ Toby Melville
Мэй покидает пост лидера Консервативной партии: что ждет Британию

"Иные проявления вредят двусторонним отношениям", - заметил представитель Кремля.

"И мы видим последствия, а именно то, в каком состоянии находятся российско-британские отношения", - сказал Песков.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Путин заявил о риске глобальных конфликтов

Накануне Владимир Путин заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями. Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявила, что отношения Лондона и Москвы могут улучшиться, если Россия изменит свое поведение.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована
Пушков заявил о завершении "изоляции" России
Глава BASF осудил попытки США сорвать строительство "Северного потока - 2"
Зеленский ответил на петицию о своей отставке