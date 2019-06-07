"Почта России" и "Авито" запустят совместный сервис доставки

Совместный сервис доставки запустят в июле "Почта России" и "Авито". Такое соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Пилотным регионом выбрана Тверь. Жители этого города, продающие товары на площадке "Авито", смогут безопасно отправлять их почтой покупателям по всей России. Доставка почтой будет доступна для товаров весом до 20 килограммов, максимальные габариты которых в сумме не превышают 300 сантиметров.
Осенью планируется организация доставки в Москве и Санкт-Петербурге, а затем - по всей России. Таким образом, сервис станет доступен пользователям "Авито" в 42 тысячах почтовых отделений 23 тысяч городов.
После заказа покупателем товара с доставкой почтой продавец будет получать от "Авито" уникальный код отправления. Для отправки товара достаточно обратиться в любое отделение почтовой связи из отмеченных на карте в течение двух дней.
При сдаче отправления продавцу не придется платить за отправку, так как услуга уже будет оплачена покупателем. Если продавцу при отправке понадобится упаковка, он также получит ее бесплатно. Интеграция систем "Авито" и "Почты России" позволит избежать заполнения каких-либо документов при отправке, адресный ярлык будет распечатан сотрудниками почты, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия.
В случае проблем с товаром покупатель сможет вернуть его продавцу в течение двух дней после получения, обратившись с таким запросом в "Авито". Возврат будет оплачен площадкой, при этом покупателю вернут деньги и за товар, и за доставку.
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