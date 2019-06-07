Правительство выделяет 5,6 млрд на Центр онкологии имени Петрова

Кабинет министров выделяет в 2019-2022 годах 5,61 миллиарда рублей на строительство нового корпуса для Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Постановление о выделении бюджетных инвестиций, рассказали "РГ" в аппарате правительства, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Новый клинический корпус планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он рассчитан на более 200 коек и 25 коек отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Это позволит сформировать современную клиническую базу для оказания специализированной медицинской помощи при лечении онкологических заболеваний у взрослых и детей, увеличить количество выполняемых высокотехнологичных видов медицинской помощи.

Строительство корпуса потребует в текущем году 260,4 миллиона рублей, в 2020-ом - 2,14 миллиарда, в 2021-ом - более 1,3 миллиарда и в 2020 году еще почти 1,9 миллиарда.

Также Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства в отношении проекта по расширению и реконструкции Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Одно из самых больших специализированных учреждений страны в системе организации по борьбе с онкологическими и гематологическими заболеваниями у детей и подростков ежегодно принимает более 12 тысяч пациентов.

В исследовательском центре планируется, в частности, построить корпус ядерной медицины, в котором разместят циклотрон, лабораторию синтеза радиофармпрепаратов и лабораторию контроля качества, консультативные кабинеты поликлиники, диагностические подразделения, отделения хирургической нейроонкологии и нейроонкологии, лабораторию генно-инженерных технологий. Общая стоимость проекта по расширению медучреждения достигает 3,8 миллиарда рублей.

Распоряжением правительства в 2019-2020 годах единственным заказчиком работ при строительстве определен "Государственный специализированный проектный институт" ("ГСПИ"). Выбор обусловлен опытом организации при работе на подобных объектах, в числе которых научный центр "Курчатовский институт", Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Центр ядерных исследований и технологии с центром ядерной медицины в Боливии.

Привлечение "ГСПИ" в качестве генерального подрядчика должно минимизировать риски при реализации инвестпроекта и позволит привлечь к нему большое количество специализированных компаний.