Правительство выделяет 5,6 млрд на Центр онкологии имени Петрова

Новости

В Сургуте чиновников будут кормить школьными обедами 11:20
Пермский край привлек инвестиции для производства человекоподобных роботов 11:17
Врачи объяснили, в чем опасность рыбьего жира 11:15
ОАК будет сотрудничать со старорусским авиаремонтным заводом 11:12
Владимир Мединский оценил сериал "Чернобыль" 11:11
Счетная палата разъяснила Минздраву правила учета зарплат медработников 11:07
В Москве полицейский застрелил подозреваемого во время погони 11:05
Житель Екатеринбурга открыл стрельбу по окнам соседнего дома 11:04
В Прикамье с помощью экскаватора похитили 700 метров водопровода 11:02
Свадьбы не будет: слиянию FCA и Renault помешала политика 11:02
Россия отправит в Венесуэлу новую партию гуманитарной помощи 11:00
Крейсер США "подрезал" российский корабль в Восточно-Китайском море 10:55
Столичный зоопарк приглашает позавтракать с пандами 10:54
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек 10:52
Омич умер на пороге больницы 10:46
Московские психиатры научат горожан здоровому питанию 10:41
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по "Северному потоку - 2" 10:34
Под Самарой в ДТП погибли три человека 10:31
МЧС предупредило о ливнях и крупном граде в Крыму 10:27
Видео: электрический Mini Cooper отбуксировал грузовой Boeing 10:22
Ученые описали будущее Сибири после глобального потепления 10:18
Робот FEDOR застрял в космическом корабле 10:14
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей 10:07
Самые популярные кроссоверы мая: куда пропала Chevrolet Niva 10:00
На Урале ужесточили приговор насильникам 18-летней девушки 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 10:37
Рубрика: Власть

Правительство выделяет 5,6 млрд на Центр онкологии имени Петрова

Текст: Владимир Кузьмин
Кабинет министров выделяет в 2019-2022 годах 5,61 миллиарда рублей на строительство нового корпуса для Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Постановление о выделении бюджетных инвестиций, рассказали "РГ" в аппарате правительства, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новый клинический корпус планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он рассчитан на более 200 коек и 25 коек отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Это позволит сформировать современную клиническую базу для оказания специализированной медицинской помощи при лечении онкологических заболеваний у взрослых и детей, увеличить количество выполняемых высокотехнологичных видов медицинской помощи.

Фото: Pixabay
Создан первый в России инновационный онкопрепарат

Строительство корпуса потребует в текущем году 260,4 миллиона рублей, в 2020-ом - 2,14 миллиарда, в 2021-ом - более 1,3 миллиарда и в 2020 году еще почти 1,9 миллиарда.

Также Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства в отношении проекта по расширению и реконструкции Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Одно из самых больших специализированных учреждений страны в системе организации по борьбе с онкологическими и гематологическими заболеваниями у детей и подростков ежегодно принимает более 12 тысяч пациентов.

В исследовательском центре планируется, в частности, построить корпус ядерной медицины, в котором разместят циклотрон, лабораторию синтеза радиофармпрепаратов и лабораторию контроля качества, консультативные кабинеты поликлиники, диагностические подразделения, отделения хирургической нейроонкологии и нейроонкологии, лабораторию генно-инженерных технологий. Общая стоимость проекта по расширению медучреждения достигает 3,8 миллиарда рублей.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных

Распоряжением правительства в 2019-2020 годах единственным заказчиком работ при строительстве определен "Государственный специализированный проектный институт" ("ГСПИ"). Выбор обусловлен опытом организации при работе на подобных объектах, в числе которых научный центр "Курчатовский институт", Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Центр ядерных исследований и технологии с центром ядерной медицины в Боливии.

Привлечение "ГСПИ" в качестве генерального подрядчика должно минимизировать риски при реализации инвестпроекта и позволит привлечь к нему большое количество специализированных компаний.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована
Пушков заявил о завершении "изоляции" России
Глава BASF осудил попытки США сорвать строительство "Северного потока - 2"
Зеленский ответил на петицию о своей отставке