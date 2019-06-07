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Рубрика: Спорт

Представлен календарь российской Премьер-лиги на сезон 2019/20

Текст: Артур Нанян

В прямом эфире телеканала "Матч" был представлен календарь российской Премьер-лиги (РПЛ) на новый сезон. Стартует чемпионат 14 июля, а завершается 17 мая.

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Из интересных встреч первого тура стоит отметить противостояние московского "Спартака" с новобранцем элитного дивизиона "Сочи". Еще один дебютант Премьер-лиги - "Тамбов" отправится в гости к чемпиону страны питерскому "Зениту". Ну а обладатель Кубка России "Локомотив" примет казанский "Рубин".

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Также в первом туре сыграют: "Крылья Советов" (Самара) - ЦСКА, "Арсенал" (Тула) - "Динамо" (Москва), "Ахмат" (Грозный) - "Краснодар", "Ростов" - "Оренбург", "Урал" (Екатеринбург) - "Уфа".

Первый матч с приставкой "топ" в Премьер-лиге состоится в третьем туре, когда в столичном дерби ЦСКА примет "Локомотив". Что касается самого матча армейцев со "Спартаком", то впервые эти команды встретятся на домашней арене "красно-белых" в Тушино в рамках шестого тура. Скорее всего, поединок пройдет 18 августа.

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Ну а в последнем туре чемпионата состоятся следующие матчи: "Ростов" - "Зенит", "Краснодар" - "Ахмат", ЦСКА - "Тамбов", "Динамо" - "Оренбург", "Рубин" - "Спартак", "Крылья Советов" - "Сочи", "Уфа" - "Арсенал" и "Урал" - "Локомотив".

Напомним, что накануне в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ. На мероприятии было одобрено расширение чемпионата с 16 до 18 команд. Но окончательное решение по данному вопросу вынесет исполком Российского футбольного союза (РФС), который должен пройти в конце июня.

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