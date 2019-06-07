Подписан закон об обнулении НДС для региональных авиаперевозок

Ставка НДС в размере 0 процентов будет действовать бессрочно для всех внутренних пассажирских авиаперевозок, если маршруты не включают московский авиаузел, то есть пролегают в обход Москвы.

Сейчас внутрироссийские пассажирские авиаперевозки до 1 января 2021 года облагаются НДС по ставке 10 процентов. Нулевая ставка действует только для некоторых маршрутов - в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток. Эта ставка сохранится такой же.

По мнению экспертов, новые правила помогут развивать межрегиональную авиационную сеть. Для пассажиров это будет выгоднее из-за сокращения времени в пути и снижения стоимости билетов. Региональные авиакомпании сократят свои издержки, так как стоимость образования в региональный аэропортах ниже, чем в столичных.