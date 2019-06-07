Путин назвал Зеленского хорошим актером

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин объяснил, почему не поздравил с победой на выборах украинского лидера Владимира Зеленского, а также сказал, что не отказывается от встречи с ним.
"Он до сих пор продолжает определенную риторику - называет нас врагами, агрессорами", - констатировал Владимир Путин, заметив, что Зеленский должен определиться, чего хочет добиться, сделать. "Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним", - добавил он.
На уточняющий вопрос, почему бы не встретиться без условий, Путин сказал: "А я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал". "Я не знаю этого человека, - продолжил президент. - Надеюсь когда-нибудь с ним познакомиться".
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал". "Он хороший актер", - под смех зала сказал он. "Я говорю серьезно, а они смеются, - отреагировал глава государства. - Одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то".
"Чтобы играть, нужно много талантов, и один из них - талант перевоплощения", - продолжил свою мысль президент. Можно менять амплуа каждые 10 минут. Но чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества - опыт, знания, перечислил он. Нужно найти главные проблемы, увидеть инструменты решения, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, объяснять миллионам мотивы поведения при принятии решений и, самое главное - иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений, заявил глава государства.
"Не говорю, что нет этих качеств - они вполне могут быть. Опыта может не хватать, но это дело наживное, - отметил Путин. - Но он пока никак себя не проявил. А видим противоречивые высказывания: в предвыборную кампанию одно, после выборов - другое". "Поживем - увидим, посмотрим, - добавил он. - Я не говорю, что он ничего еще не сделал и все испортил своими высказываниями - нет". "Ну посмотрим", - заключил президент.
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