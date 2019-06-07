Путин не подтвердил планы объединения России и Беларуси

Цели - объединить Россию и Беларусь в одно государство нет.

"Нет и быть не может", - твердо заявил российский лидер на пленарном заседании Петербургского экономического форума, отвечая на вопрос ведущей о возможности объединения России и Беларуси в 2024 году.

Народ - русские, белорусы, украинцы - един, хотя и живет в разных местах, заметил Владимир Путин.

Но у России и Беларуси "нет оснований, планов, целей для государственного объединения", заверил президент.

"Есть план строительства Союзного государства", - напомнил Путин. "Видимо, наша вина - мы мало даем информации в СМИ и общественности", - добавил он.