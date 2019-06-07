Путин ответил китайской мудростью на торговые войны США и Китая

Президент России рассказал о том, как торговые войны негативно повлияют на весь мир.

"У китайцев есть хорошая поговорка: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и ждет, когда все закончится", - привел мудрое высказывание Владимир Путин в ответ на вопрос ведущей пленарного заседания Петербургского международного экономического форума о месте России в условиях торговых войн Вашингтона и Пекина.

США всегда пропагандировали открытую торговлю, а когда появились сильные конкуренты - в ход идут ограничения и тарифные войны, продолжил глава государства.

Если к 2022 году они будут так же нарастать, то это приведет к спаду роста мирового ВВП на 2 процента и на 17 процентов снизит мировую торговлю, что будет плохо для всех, заключил президент.