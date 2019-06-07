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07.06.2019 16:36
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон об отсрочке установки онлайн-касс до 2021 года

Текст: Юлия Кривошапко
Еще в течение трех лет работать без онлайн-касс смогут не имеющие наемных работников индивидуальные предприниматели, которые продают товары собственного производства или оказывают какие-либо услуги. Такие поправки подписал президент Владимир Путин.

Упомянутые представители бизнеса должны будут установить онлайн-кассы к 1 июля 2021 года. По словам Юлии Русиновой, директора по развитию бизнеса фискальных решений ИТ-компании АТОЛ, именно эти категории предпринимателей для предоставления отсрочки были выбраны не случайно. Занятые бизнесом жители Москвы, Московской, Калужской областей и Татарстана, которые не имеют наемных работников и являются, фактически, самозанятыми, сейчас имеют возможность официально регистрироваться в этом статусе и платить налог на профессиональный доход. Они работают без онлайн-касс - чеки при продаже товара или оказании услуги формируются в мобильном приложении федеральной налоговой службы "Мой налог".

Путин призвал исключить все возможности для давления на бизнес

"Подписанные президентом поправки позволят самозанятым из других регионов, где пока не ведется эксперимент по уплате налога на профессиональный доход, отсрочить покупку онлайн-касс до 2021 года, - отмечает Русинова. - Вероятнее всего, к этому моменту проект по самозанятым выйдет на федеральный уровень и у предпринимателей появится выбор: регистрироваться как ИП или как самозанятые и в зависимости от этого применять или не применять онлайн-кассу".

Индивидуальным предпринимателям и организациям, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом, новый закон разрешает применять один кассовый аппарат, работающий удаленно. При этом в таких случаях предоставляется право не печатать бумажный кассовый чек, а обеспечить покупателю или клиенту возможность получения фискального документа в электронном виде по QR-коду.

Также благодаря поправкам можно не применять онлайн-кассы при розничной продаже бахил и сдаче машино-места вместе с квартирой.

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