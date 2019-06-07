Путин подписал закон об отсрочке установки онлайн-касс до 2021 года

Упомянутые представители бизнеса должны будут установить онлайн-кассы к 1 июля 2021 года. По словам Юлии Русиновой, директора по развитию бизнеса фискальных решений ИТ-компании АТОЛ, именно эти категории предпринимателей для предоставления отсрочки были выбраны не случайно. Занятые бизнесом жители Москвы, Московской, Калужской областей и Татарстана, которые не имеют наемных работников и являются, фактически, самозанятыми, сейчас имеют возможность официально регистрироваться в этом статусе и платить налог на профессиональный доход. Они работают без онлайн-касс - чеки при продаже товара или оказании услуги формируются в мобильном приложении федеральной налоговой службы "Мой налог".

"Подписанные президентом поправки позволят самозанятым из других регионов, где пока не ведется эксперимент по уплате налога на профессиональный доход, отсрочить покупку онлайн-касс до 2021 года, - отмечает Русинова. - Вероятнее всего, к этому моменту проект по самозанятым выйдет на федеральный уровень и у предпринимателей появится выбор: регистрироваться как ИП или как самозанятые и в зависимости от этого применять или не применять онлайн-кассу".

Индивидуальным предпринимателям и организациям, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом, новый закон разрешает применять один кассовый аппарат, работающий удаленно. При этом в таких случаях предоставляется право не печатать бумажный кассовый чек, а обеспечить покупателю или клиенту возможность получения фискального документа в электронном виде по QR-коду.

Также благодаря поправкам можно не применять онлайн-кассы при розничной продаже бахил и сдаче машино-места вместе с квартирой.