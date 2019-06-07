Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения - около 30 тысяч долларов, привел цифры глава государства. На этом же уровне - показатели стран Южной и Восточной Европы, сравнил он.
"Наша задача - в ближайшие годы не только войти в пятерку крупнейших экономик мира. В конечном счете это не самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей", - пояснил Владимир Путин.
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